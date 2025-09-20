元夫からの【頻繁LINE】「なぜ今さら…」離婚後もつきまとう元夫の”言葉”に妻が絶句！【ママリ】

元夫から頻繁にLINEがくる…

お疲れ様です！

シングルマザーの方に質問です(•ᵕᴗᵕ•)

元旦那から連絡くる方いますか？



うちは離婚して一年経過しました。

離婚したあとの方が頻繁に連絡がくる事が

多かったので無視したりしてました。

そしてだんだん回数は減り今年になって

数ヶ月ぶりのLINEがきました。

息子の誕生日が近いのでお金を振り込んだ連絡と

私の今の状況とか聞かせてほしいと。



は？って感じです。



離婚してなぜ現状を知りたいのか意味わかりません。



とりあえず毎日寝る直前まで忙しいし、

息子も元気！って簡単に伝えました。



そしたら

近いうちに色々と話したいことあるから

電話させてとLINEきたので



何の話するの？と聞いたら



私の今の状況とか何もかもわからんから

聞きたいと。



ほんと、うんざりです。

とりあえず未読のままにしてあります。笑



みなさんなら

みなさんなら
どうしますか？

qa.mamari.jp

別れたパートナーと連絡を取り合いますか？この記事では、別れた夫から頻繁にLINEがきて困っているといった投稿を紹介します。離婚して1年、シングルマザーとして奮闘する投稿者さん。元夫から近況を聞かせてほしいとの連絡が頻繁に来ていて…。

元夫の方に原因があって別れたというのであれば、頻繁に連絡が来るのは嫌ですよね。日々の生活で疲れているときに嫌いな相手からの連絡を返すのはとてもストレスでしょう。



話がしたいと言われるのも困りますし、未練がましいと思ってしまっても無理はないですよね。

やたらと今の状況を聞いてくる元夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

向こうからは来ないです✋



向こうからは来ないです✋

現状知りたいとか色々話ししたいことあるとか文面見る限り復縁ねらってる？って思っちゃいました👀

qa.mamari.jp

面会の日程調整の連絡が来ます。

日程が合わず数ヵ月飛んだりすると、写真送ってとか来ますが、めんどくさくてしばらくLINEも開きません。

離婚して最初の方は自分が捨てていったペットの様子まで聞かれて、命を大事にしないくせに飼い主面してることに嫌気がさして、私が責任もって面倒見ますのでもう忘れてくださいって言いました。



どんな内容であろうと嫌で別れた相手からの連絡はうんざりします。

qa.mamari.jp

私、一昨日にInstagramを特定されメッセージ来ました。

そこには、久しぶり、迷惑かけてすみません。と。無視していたら夜中に、幸せになってください。と。

お前にだけは死んでも言われたくない言葉！！



それに、今更連絡してきて話したいことあるとかお前の勝手な都合だろ。

こっちは、毎日毎日子育てて忙しいんじゃボケ。

qa.mamari.jp

別れた後新しい道を歩みだしたところへ元夫から連絡が来ると、うんざりするといった声が多数ありました。やっと離婚できたという人であればなおさら、必要なとき以外は連絡を取り合いたくありませんよね。



結婚生活の思い出に浸っている人もいるかもしれませんが、何かと理由をつけて連絡してくる元夫たちには、元妻の邪魔をせずに最低限の責任だけ取ってほしいものです。

