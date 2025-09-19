¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡ÙYMO¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂ£¤ë¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«
¡¡¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¡ÊMAJ¡ËÆâ¤Î³«ºÅ¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Æ¡¢5·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025 -¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢4½µ¤Ë¤ï¤¿¤êMAJ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢YELLOW MAGIC ORCHESTRA¡ÊYMO¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂ£¤ë¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¡£±ÇÁü¤Ï¡¢ËÜÆü9·î19Æü¡¢26Æü¡¢10·î3Æü¡¢10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£½é²ó¤È¤Ê¤ëËÜÆü¤Ï¡¢¡ÖYMO DJ - TOWA TEI¡×¡ÖTechnopolis - Modern Vintage Future Orchestra¡×¡ÖCosmic Surfin' - Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é HORN SECTION¡×¡Ö·¯¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¡£ - ²¬Â¼Ì÷¹¬¡×¡Ö²»³Ú - ºäËÜÈþ±«¡×¡ÖBehind The Mask - ¾¾Éð½¨¼ù / ¸¶¸ýº»Êå¡×¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
