¡Ú»°½Å¹ë±«¡Û¿åË×ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿´ñÀ×¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡Ö°Û¾ï¥¼¥í¡×°¦¼Ö¤Ï ¡ÈÅ¥¤ÎÃæ¡É ¤È¤ÎÃ²¤¤â¡ÄÊä½þ¤Î¹ÔÊý¤òÅ°Äì¼èºà
¡ÖÅöÆü¤Ï±«¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÍèÅ¹¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡È»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡É ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëA¤µ¤ó¤À¡£9·î12Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬¤Õ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï22»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ØµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡Ù¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Ï¾²¾å¿»¿åÌó200·ï¡¢¾²²¼¿»¿åÌó3100·ï¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤¯¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤À¡£ÃÏ²¼1³¬¤È2³¬¤Ë500Âæ¤Û¤É¤Î¼Ö¤òÄä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµðÂçÃó¼Ö¾ì¤À¤¬¡¢´°Á´¤Ë¿åË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅöÆüÃó¼Ö¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿Ìó270Âæ¤Î¼Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ ¡È¿å¿»¤·¡É ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï23»þÁ°¤Ç¤·¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¸½¤µ¤¬¥Ä¥ó¤ÈÉ¡¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ²¼1³¬¤¬É¨¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿åË×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ñ¥ó¤ÏÃÏ²¼2³¬¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£·ë¶É¡¢º£¤âÃó¼Ö¾ì¤ÏÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈË²Ú³¹¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤É¹âµé¼Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÉôÇÑ¼Ö¤«¤È»×¤¦¤È¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°ìÊý¡¢¿åË×¤·¤¿ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤«¤é´ñÀ×Åª¤ËÃ¦½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼Ö¤â¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¥¸¥à¥Ë¡¼XC¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦50ÂåÃËÀ¤ÎB»á¤À¡£B»á¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÂùÎ®¤Î¤Ê¤«¤òÆÍ¤¿Ê¤à¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¾å¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÁö¤ë¡É ¤È¤¤¤¦¤è¤ê ¡ÈÁæ¤°¡É ¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬»÷¹ç¤¦¤Û¤É¤À¡£
¡ÖÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤Ç±«¤¬¤¹¤´¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£22»þ30Ê¬¤´¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÊ¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²õ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¶ÛµÞ»þ¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥²¡¼¥È¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢È¯¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Ë¿å¤¬Æþ¤ë¤Û¤É¤Î¿å°Ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡È¯¿Ê»þ¤Ë¡¢¿å¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÙ¤Î¼Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢º¸Â¦¸åÉô¥¿¥¤¥ä¾å¤Ë¾¯¤·½ý¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶²ÉÝ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ã¦½Ð¤Þ¤ÇÌó1Ê¬È¾¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¿åÃæ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤½¤Î¤â¤Î¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢Âð¸å¤ËÅÀ¸¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¶îÆ°·Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£½ý¤âÄ¾¤¹Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èï³²³Û¤ÏÅÀ¸¡ÈñÍÑ¤Î¿ôÀé±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊB»á¡Ë
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ãó¼Ö¾ì¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅöÆü2¿Í¤·¤«¿¦°÷¤¬¤ª¤é¤º¡¢»ß¿åÈÄ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯ÈòÆñ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç±«ÍÑ¤ÎÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤âµ¡Ç½¤»¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Ê°¤ë¡£
¡Ö¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ë±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÊÄ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÂÅÙ³Û¤Ï80Ëü±ß¡£130Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÖËÜÂÎ¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ËÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¡£°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¯ ¡È¿åË×Ãç´Ö¡É ¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ¤°Õ¤Î¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¡£¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ë¤Î¤ß²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±ÊÝ¸±¤Ï¸òÄÌ»ö¸ÎÅù¤Î¿Í¿È½ý³²¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êä½þ¤Ï¥¼¥í¤À¡£»Ä¤ë¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¼¡¼¡£
¡Öº£Ç¯¤Î9·î¤Ë¤ÏÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤âÂç±«¤Î¤»¤¤¤Ç¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£»÷¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡ØÅ·ÊÑÃÏ°Û¤äÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÈÀÕ»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Êä½þ¤ò°ìÀÚµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾¢Áí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤Î½©ÌîÂîÀ¸ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¡È·ÙÊó¡É ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ï´í¸±¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÈï³²¤òÍ½¸«¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»ß¿åÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Çå½þÀÕÇ¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÀ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ë¡¢Âç±«¤È¤«ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÏÂ»³²Çå½þ¤¬ÌÈÀÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î ¡ÈÌÈÀÕ¾ò¹à¡É ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÈÀÕ¾ò¹à¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·ÌÈÀÕ¾ò¹à¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÈÌÈÀÕ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤«¡É ¤¬ÏÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¿åË×»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢Áè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ãù¿åÁå¤¬±«¿å¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ¿å¤Î ¡È·ÙÊó¡É ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÉÍý¶È¼Ô¤Î½ÐÆ°¤¬ÃÙ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¼Ö¤¬¿åË×¤·¤¿¤È¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï´ÉÍý¶È¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ¤ÎÆ»¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜ»ï¤¬´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ëº£¸å¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¤ª¼Ö¤ÎÈï³²Êä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½êÍ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌ¾Á°¤È¼Ì¿¿¡¢ÈÖ¹æ¤ò¤ª¶µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È ¡ÈÂÀ¤ÃÊ¢¡É ¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉÔÍø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À¡¢Êä½þ¤ÎÈÏ°Ï¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´ËÆ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂå¤ï¤ê¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊä½þ¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Êä½þ¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÒÆâ¤Ç¤âÊý¿Ë¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï°¦¼Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¡È¿å¤ËÎ®¤¹¡É ¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£