ダウ平均は続伸 再びＩＴ・ハイテク株に資金流入＝米国株序盤
NY株式18日（NY時間12:19）（日本時間01:19）
ダウ平均 46163.74（+145.42 +0.32%）
ナスダック 22504.20（+242.87 +1.09%）
CME日経平均先物 45745（大証終比：+525 +1.15%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日はＦＯＭＣを受けて米株式市場は目まぐるしい値動きとなっていたが、本日は買いが優勢となっている。
ＦＲＢが利下げ再開を決定し、今後の追加利下げも示唆したことで、投資家は再びお気に入りのＩＴ・ハイテク株に資金を振り向けているようだ。ナスダックは大幅高となっている。
ＦＯＭＣ後の会見でパウエル議長は今回の利下げを「リスク管理的な利下げ」と表現し、投資家が期待していた大幅利下げ観測には水を差していた。ただ、ＦＯＭＣ委員は年内あと２回の利下げ、２６年は１回の利下げを見込み、短期金融市場でも来年の夏までに計１．００％以上の利下げを見込んでいる。
一部からは「今回の０．２５％ポイントの利下げは明確なシグナルだ。軟化する労働市場と根強い高インフレがＦＲＢを行動に駆り立てたが、そのペースは段階的。これは転換ではなく、慎重な一歩に過ぎない」との声も聞かれる。
さらに、「投資家にとっては劇的な展開ではない。ＦＲＢは綱渡りをしており、今後のインフレと雇用の指標が次の一手を決定づけるだろう」とも付け加えた。
前日の下落にもかかわらず、Ｓ＆Ｐ５００とナスダックは週次でそれぞれ上昇を維持しており、Ｓ＆Ｐ５００は過去７週間で６週の上昇、ナスダックは３週連続の上昇となる勢いが見られている。
一部からは、ＦＯＭＣを機に最高値圏にある米株式市場は調整が入るとの観測も出ていたが、その気配はいまのところはなく、力強い推移を継続している。
投資銀行のジェフリーズ＜JEF＞が上昇。三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ） が同銀の持分拡大を検討していると伝わった。
インテル＜INTC＞が大幅高。取引開始前にエヌビディア＜NVDA＞が同社株を５０億ドル相当取得すると伝わった。両社はＰＣおよびデータセンター向けの半導体を共同開発することで合意。
アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が反発。中国当局がグーグルのＯＳ「アンドロイド」を巡る独占禁止法の調査を打ち切る決定を下したと伝わった。英ＦＴ紙が伝えた。
バイオ医薬品の８９バイオ＜ETNB＞が急騰。スイスのロシュが最大３５億ドルで同社を買収すると発表した。肥満症や関連疾患の治療市場への参入に向けた新たな動きとなる。
情報分析ソフトのパランティア＜PLTR＞が上昇。同社は英国とＡＩソフトの活用拡大を巡り、英国防省と新たな契約を締結するほか、２０３０年までに総額１５億ポンドの対英投資を実施する方針と伝わった。
量子コンピュータのイオンＱ＜IONQ＞が上昇。米エネルギー省と量子技術の宇宙開発・導入を推進する覚書（ＭＯＵ）を締結した。同社は自社の衛星プラットフォームを用い、量子セキュア通信の軌道上実証を設計・実行する計画。
米鉄鋼最大手のニューコア＜NUE＞が下落。前日引け後に７－９月期（第３四半期）のガイダンスを公表し、１株利益が２．０５－２．１５ドルと予想を下回る見通しを示した。同社はコメントで第３四半期の利益は３つの事業セグメントすべてで減少を見込んでいると述べた。
ドーナツのクリスピー・クリーム＜DNUT＞が大幅高。ＦＢＩのパテル長官の議会証言が材料視されている模様。長官は、同社とオン・セミ＜ON＞の株式を購入したことについて言及し、これらの株を購入した理由について「良い投資になると思ったほか、以前から株取引が好きだった」と説明した。
ジェフリーズ＜JEF＞ 69.60（+3.07 +4.61%）
インテル＜INTC＞ 31.91（+7.01 +28.15%）
８９バイオ＜ETNB＞ 14.99（+6.91 +85.46%）
パランティア＜PLTR＞ 174.56（+6.23 +3.70%）
イオンＱ＜IONQ＞ 68.83（+3.39 +5.18%）
ニューコア＜NUE＞ 135.76（-7.04 -4.93%）
クリスピー・クリーム＜DNUT＞ 3.51（+0.36 +11.58%）
アップル＜AAPL＞ 238.01（-0.99 -0.41%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 509.15（-0.87 -0.17%）
アマゾン＜AMZN＞ 232.95（+1.33 +0.57%）
アルファベットC＜GOOG＞ 250.63（+0.78 +0.31%）
アルファベットA＜GOOGL＞ 250.36（+0.83 +0.33%）
テスラ＜TSLA＞ 422.44（-3.43 -0.80%）
エヌビディア＜NVDA＞ 176.42（+6.13 +3.60%）
メタ＜META＞ 783.42（+7.71 +0.99%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 154.62（-4.55 -2.86%）
イーライリリー＜LLY＞ 764.36（+4.23 +0.56%）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
ダウ平均 46163.74（+145.42 +0.32%）
ナスダック 22504.20（+242.87 +1.09%）
CME日経平均先物 45745（大証終比：+525 +1.15%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日はＦＯＭＣを受けて米株式市場は目まぐるしい値動きとなっていたが、本日は買いが優勢となっている。
ＦＲＢが利下げ再開を決定し、今後の追加利下げも示唆したことで、投資家は再びお気に入りのＩＴ・ハイテク株に資金を振り向けているようだ。ナスダックは大幅高となっている。
ＦＯＭＣ後の会見でパウエル議長は今回の利下げを「リスク管理的な利下げ」と表現し、投資家が期待していた大幅利下げ観測には水を差していた。ただ、ＦＯＭＣ委員は年内あと２回の利下げ、２６年は１回の利下げを見込み、短期金融市場でも来年の夏までに計１．００％以上の利下げを見込んでいる。
一部からは「今回の０．２５％ポイントの利下げは明確なシグナルだ。軟化する労働市場と根強い高インフレがＦＲＢを行動に駆り立てたが、そのペースは段階的。これは転換ではなく、慎重な一歩に過ぎない」との声も聞かれる。
さらに、「投資家にとっては劇的な展開ではない。ＦＲＢは綱渡りをしており、今後のインフレと雇用の指標が次の一手を決定づけるだろう」とも付け加えた。
前日の下落にもかかわらず、Ｓ＆Ｐ５００とナスダックは週次でそれぞれ上昇を維持しており、Ｓ＆Ｐ５００は過去７週間で６週の上昇、ナスダックは３週連続の上昇となる勢いが見られている。
一部からは、ＦＯＭＣを機に最高値圏にある米株式市場は調整が入るとの観測も出ていたが、その気配はいまのところはなく、力強い推移を継続している。
投資銀行のジェフリーズ＜JEF＞が上昇。三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ） が同銀の持分拡大を検討していると伝わった。
インテル＜INTC＞が大幅高。取引開始前にエヌビディア＜NVDA＞が同社株を５０億ドル相当取得すると伝わった。両社はＰＣおよびデータセンター向けの半導体を共同開発することで合意。
アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が反発。中国当局がグーグルのＯＳ「アンドロイド」を巡る独占禁止法の調査を打ち切る決定を下したと伝わった。英ＦＴ紙が伝えた。
バイオ医薬品の８９バイオ＜ETNB＞が急騰。スイスのロシュが最大３５億ドルで同社を買収すると発表した。肥満症や関連疾患の治療市場への参入に向けた新たな動きとなる。
情報分析ソフトのパランティア＜PLTR＞が上昇。同社は英国とＡＩソフトの活用拡大を巡り、英国防省と新たな契約を締結するほか、２０３０年までに総額１５億ポンドの対英投資を実施する方針と伝わった。
量子コンピュータのイオンＱ＜IONQ＞が上昇。米エネルギー省と量子技術の宇宙開発・導入を推進する覚書（ＭＯＵ）を締結した。同社は自社の衛星プラットフォームを用い、量子セキュア通信の軌道上実証を設計・実行する計画。
米鉄鋼最大手のニューコア＜NUE＞が下落。前日引け後に７－９月期（第３四半期）のガイダンスを公表し、１株利益が２．０５－２．１５ドルと予想を下回る見通しを示した。同社はコメントで第３四半期の利益は３つの事業セグメントすべてで減少を見込んでいると述べた。
ドーナツのクリスピー・クリーム＜DNUT＞が大幅高。ＦＢＩのパテル長官の議会証言が材料視されている模様。長官は、同社とオン・セミ＜ON＞の株式を購入したことについて言及し、これらの株を購入した理由について「良い投資になると思ったほか、以前から株取引が好きだった」と説明した。
ジェフリーズ＜JEF＞ 69.60（+3.07 +4.61%）
インテル＜INTC＞ 31.91（+7.01 +28.15%）
８９バイオ＜ETNB＞ 14.99（+6.91 +85.46%）
パランティア＜PLTR＞ 174.56（+6.23 +3.70%）
イオンＱ＜IONQ＞ 68.83（+3.39 +5.18%）
ニューコア＜NUE＞ 135.76（-7.04 -4.93%）
クリスピー・クリーム＜DNUT＞ 3.51（+0.36 +11.58%）
アップル＜AAPL＞ 238.01（-0.99 -0.41%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 509.15（-0.87 -0.17%）
アマゾン＜AMZN＞ 232.95（+1.33 +0.57%）
アルファベットC＜GOOG＞ 250.63（+0.78 +0.31%）
アルファベットA＜GOOGL＞ 250.36（+0.83 +0.33%）
テスラ＜TSLA＞ 422.44（-3.43 -0.80%）
エヌビディア＜NVDA＞ 176.42（+6.13 +3.60%）
メタ＜META＞ 783.42（+7.71 +0.99%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 154.62（-4.55 -2.86%）
イーライリリー＜LLY＞ 764.36（+4.23 +0.56%）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美