¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¾×·â±ÇÁü¡ª¡© ¥»¥ß¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤¤ÃËÀ°ÍÍê¼Ô¤¬¥»¥ß¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡Ä
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
·ËÆóÍÕÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø¥»¥ß¤¬¿Í´Ö¤ò»É¤¹¡ª¡©¡Ù¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÃËÀ¡Ê50¡Ë¤«¤é¡£ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢¡Ö¥»¥ß¤Ï¡Ä¿Í¤ò»É¤·¤Þ¤¹¡×¡£º£¤«¤éÌó40Ç¯Á°¡¢»ä¤¬¾®³Ø£³Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢¥»¥ß¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ»Ø¤Ë¤È¤Þ¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¥»¥ß¤ÏÁ´¤¯Æ¨¤²¤º¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥»¥ß¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££±»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢»Ø¤¬¥Á¥¯¥Á¥¯¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥»¥ß¤¬»ä¤Î»Ø¤ò»É¤·¤Æ¡¢¥Á¥åー¥Á¥åー¤È¸ý¸µ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶Ã¤¤Ë¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥»¥ß¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§Ã£¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö±³¤ä¤ó¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡Ä¡£°Ê¹ß¡¢¤³¤Î40Ç¯´Ö¡¢Ã¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä²ÈÂ²¤Ë¤¹¤é¡¢¡Ö¥»¥ß¤Ï¿Í¤ò»É¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜÅö¤À¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤Î¤À¡ª¡¡Ä¹Ç¯¡¢Ã¯¤Ë¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»ä¤ÎÂÎ¸³¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¥»¥ß¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»É¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö»É¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ë°ÍÍê¼Ô¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¡¢¥¦¥½¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÂ©»Ò¡£¤Þ¤º¤Ï¥»¥ß¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢°ÍÍê¼Ô¿Æ»Ò¤ÈÆóÍÕÃµÄå¤ÏÂçÀôÎÐÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥»¥ß£±É¤¤òÊá³Í¡£¤·¤«¤â¡¢¥»¥ß¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯°ÍÍê¼Ô¤Î»Ø¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡£¤À¤¬¡¢Èà¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¿§¤ó¤Ê¥»¥ß¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¸Êª¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë½ÐÆ°¤ò°ÍÍê¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ß¥ëー¥à¡×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ë¥»¥ß¤Þ¤ß¤ì¤Î¾õ¶·¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡ª¡©©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¤Î¡ØÉ×¤ÏºÊ¤Î¤ª¿¬¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡¢¿¿±ÉÅÄ¸ÃµÄå¤Î¡Ø¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¤¤18ºÐ¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£