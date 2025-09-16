ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店です。

これから秋に向かって過ごしやすくモビリティの利用も増えるこの時期に、国内唯一の直営店「YADEA表参道」で9月12日(金)〜30日(火)の19日間、電動バイクや電動アシスト自転車など車体を購入した方から先着50名様限定で防犯対策の一環として位置情報タグで人気の「ローシャルタグ Apple／Android」をプレゼントします。

ADEA表参道『防犯キャンペーン』

◆期間 ：2025年9月12日(金)〜30日(火) 19日間

◆対象 ：YADEA表参道の店舗にて電動バイク・電動アシスト自転車・

電動キックボードなど、車体を購入した方

◆人数 ：期間中先着50名様

◆プレゼント：ローシャルタグ Apple／Android

ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店です。

これから秋に向かって過ごしやすくモビリティの利用も増えるこの時期に、国内唯一の直営店「YADEA表参道」で9月12日(金)〜30日(火)の19日間、電動バイクや電動アシスト自転車など車体を購入した方から先着50名様限定で防犯対策の一環として位置情報タグで人気の「ローシャルタグ Apple／Android」をプレゼント！

同製品は、Android・iPhoneそれぞれの機種別に用意しています。

新型コロナウイルス感染者数の減少に伴い外出が増加し、自転車の盗難件数も急激に伸びています。

自転車の盗難被害件数は、2022年は12万8,883件。

2024年は17万件を超えたと言われています。

ローシャルタグを車体に装備することで位置情報を特定でき防犯対策にもつながるほか、近年では小さなお子様やご高齢の方の車体にもつけるケースが増えています。

車両装備イメージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 位置情報タグ「ローシャルタグ Apple／Android」プレゼントも！ADEA表参道『防犯キャンペーン』 appeared first on Dtimes.