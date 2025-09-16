この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が迫る！『不動産投資を1棟目で終わる人はこんなミスを犯しています！2棟目以降も物件を買い進めたいなら必ずコレを真似してください！』運営スキルが数千万円を分けるという事実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「不動産投資を1棟目で終わる人はこんなミスを犯しています！2棟目以降も物件を買い進めたいなら必ずコレを真似してください！」と題した動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、「1棟目と2棟目での買い方の違い」と「なぜ多くの人が2棟目で失速するのか」を断定的に整理した。



木村氏はまず、1棟目での自己判断と見た目重視が招く典型的な誤りを指摘する。新築ワンルームの“節税”名目で利回りが薄い物件を掴み、家賃は下がり、資産性も削れる。そこで得た基準のまま2棟目以降を積むと、悪い基準が悪い連鎖を生み、買い進めは止まる。この初期バイアスを断ち切れない限り、積み上げは成立しない。



鍵はキャッシュポイントの二重取りだ。月次の黒字（収益性）と売却時の価値（資産性）。どちらか片輪では長期で負ける。月5万円の黒字は年間60万円、10年で600万円。これを複数棟で積み上げると現金フローは指数的に効いてくる。一方で土地値が活きる収益物件なら、保有中の収益に加え売却時に“もう一段”取りにいける。逆に建物評価頼みのワンルームは、需要と価格が先に痩せ、残債と戦うだけになる。



2棟目以降でやるべきことは明快だ。①資金をショートさせない融資設計（フルローン/オーバーローンの選択肢を拡張）、②黒字決算の死守（空室対策・修繕・管理の運営スキルで収支を締める）、③アパートローン偏重からの脱却（プロパーローンや評価系の組み合わせ）、④相場の裏側を読む仕入れ（登記簿で名義推移を確認し、長期保有の素直な売りを交渉射程に入れる）。有料物件“だけ”を狙って止まるより、「そこそこ以上の黒字を確実に積む」を繰り返した投資家が最終的に勝つ。



動画では、雑草・外装など「直せる見た目」を安く買って合理的に整える実務、管理会社を“変える前に”コントロールする順序、フルローン事例の使い分けまで触れている。数値とプロセスが揃うと、10棟で年900万円、20年スパンでは収益1.8億円＋資産3億円という現実的な到達点が見えてくる。



今回の動画は、2棟目で歩みが止まりがちな投資家や、黒字を伸ばしながら棟数を積みたい人にとって、実務の順序と判断基準を得られる内容である。