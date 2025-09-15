今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、新たに友人ができるなど交友関係に拡がりがありそうです。気になる講習会などがあれば参加してみるのもアリ。いろいろな価値観に触れると、参考になる場合も多いようです。恋愛は、頑張りすぎないほうがうまくいきそう。デートも予定通りに進まなくても、その場の雰囲気を楽しむようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
テキパキ動くようにするとなんだかやる気が出てくるようです。人と会話をするときもワントーン高めの声で軽快に話すと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
