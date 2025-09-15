スズキ新「“3列8人乗り”ミニバン」登場！ 最上級より「58万円」オトクだけど「両側パワースライドドア」＆“シートヒーター”が標準など装備充実！ 全長4.7m“ちょうどいい”サイズの「ランディ」最安モデルとは？

装備十分！気になる最安モデルとは？

スズキはミニバン「ランディ」の一部仕様変更を実施し、2025年9月より出荷を開始します。

今回の変更ではボディカラーの整理に加え、先進安全装備の機能を充実させました。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ新「“3列8人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

そんなランディの中でも最も手頃なエントリーモデルは、どのような仕様なのでしょうか。

スズキの進化した“8人乗り”ミニバン、気になる仕様とは？

ランディは2007年に初登場し、当初は日産の人気ミニバン「セレナ」をOEMモデルでした。

現行の4代目は2022年より販売されており、供給元はトヨタ「ノア」へと変更されています。

ベース車であるノアは2025年9月2日に一部改良モデルを発売。

これに合わせてランディも仕様変更が行われ、安全装備を中心に機能が強化されました。

エクステリアでは、テールゲートのハイブリッドエンブレムが新デザインに変更。

さらにボディカラーには「プラチナホワイトパールマイカ」を追加し、従来設定されていた「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」「スティールブロンドメタリック」「ホワイトパールクリスタルシャイン」の3色は廃止されました。

そんな進化を果たしたランディのなかで、最もリーズナブルなグレードはガソリン車の「G 2WD」です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1845mm、ホイールベース2850mm。

フロントデザインは、ノアが上位グレードでエアロパーツを備えるのに対し、ランディは全車がノアでいうと標準グレードの仕様で、親しみやすいシンプルな顔立ちとなっています。

なお、ランディは基本的にグレードによる外観デザインの違いはありません。

足まわりにはシルバーメタリック塗装の16インチアルミホイールを装着。

ボディカラーは全グレード共通でホワイト、シルバー、ブラックの3色が用意され、選択肢はシンプルです。

インテリアは従来のブラックからダークグレーへと変更され、シート素材はファブリックを採用。

Gグレードのシートレイアウトは3列8人乗りとなっています。

注目すべきは、エントリーモデルのGグレードにもハンズフリーパワースライドドア（両側）や、運転席・助手席を素早く暖める「快適温熱シート」が標準装備されている点です。

これらはノアでは最上級モデルにしか用意されない装備で、ランディの魅力といえるでしょう。

空調はフロントが左右独立温度調整機能付きオートエアコン、リアにもクーラーとヒーターを備えたオートエアコンを搭載。

標準装備にはそのほか、本革巻きステアリング、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキ、スマートエントリー＆スタートシステムなどが含まれています。

ただしオーディオはレス仕様となっており、ディスプレイオーディオやナビ、バックカメラはディーラーオプションでの対応となります。

安全装備では、予防安全パッケージ「セーフティセンス」の主要機能を標準搭載。

さらに仕様変更後は「ブラインドスポットモニター」や、後方から接近する車両を検知して降車時の安全をサポートする「安心降車アシスト（ドアオープン制御付）」を追加。

加えて、アクセルペダルの踏み間違いによる衝突を抑制する「パーキングサポートブレーキ」も検知範囲を拡大し、静止物までカバーしています。

パワートレインは、最高出力170PS・最大トルク202Nmを発揮する2リッター直列4気筒ガソリンエンジンとDirect Shift-CVTの組み合わせ。駆動方式はFFです。

なお、「ランディ G 2WD」の価格（消費税込み、以下同）は323万1800円と、最上級の「HYBRID G E-Four」は381万7000円で、両者の価格差は58万5200円となっています。