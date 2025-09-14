【ヒロアカ】FINAL SEASON放送に向けて特別企画スタート！
10月4日（土）より放送開始となるFINAL SEASONに向けて、歴代OP＆EDを務めた豪華アーティスト陣のコメントなど、特別企画がスタートする。
＞＞＞OP＆EDの場面カットをチェック！（写真27点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
そして、いよいよTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送される。2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたTVアニメ ”ヒロアカ” がいよいよ完結を迎える。
その放送に向けて、2016年の第1期からこれまでTVアニメ ”ヒロアカ” を盛り上げてきた歴代のオープニング（OP）＆エンディング（ED）テーマ曲と、その豪華アーティスト陣をフィーチャーした特別企画【『僕のヒーローアカデミア』歴代OP＆EDワン・フォー・オール】がスタート、特設ホームページもオープンした。
2016年放送の第1期から2024年放送の第7期までのOPテーマとEDテーマは、計26曲、総勢26組ものアーティストが務め、物語を盛り上げ、彩ってきた。アニメ本編の物語で代々継承され、力を蓄積し、主人公・緑谷出久に宿っている ”個性” ワン・フォー・オールさながらに、豪華アーティスト陣がTVアニメ ”ヒロアカ” のテーマ曲のバトンを繋いできた。そのTVアニメのFINAL SEASONが放送を迎えるにあたり、各曲、各アーティストをフィーチャー、アーティストからの、楽曲に込めた想いやファン・視聴者への気持ちなどを綴ったメッセージを、1期OPテーマ『THE DAY』のポルノグラフィティを皮切りに、アニメ公式ホームぺージと公式Xで順次公開していく。さらに、 ”ヒロアカ” 公式X、公式TikTok、Instagramでは、1〜7期までの全26種のOP＆EDノンクレジット映像も順次公開。
そして、10月4日（土）から放送が始まる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマは、第1期で同じくOPテーマを務めたポルノグラフィティの『THE REVO』。EDテーマは後日発表予定となる。
アニメ本編の物語はもちろん、計26組のアーティストによるOP＆EDも印象深く、ファン・視聴者の気持ちを昂らせてきた『僕のヒーローアカデミア』。FINAL SEASONはもちろん、この歴代OP＆EDテーマの ”ワン・フォー・オール” にも注目だ。
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送開始、お楽しみに。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
＞＞＞OP＆EDの場面カットをチェック！（写真27点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
その放送に向けて、2016年の第1期からこれまでTVアニメ ”ヒロアカ” を盛り上げてきた歴代のオープニング（OP）＆エンディング（ED）テーマ曲と、その豪華アーティスト陣をフィーチャーした特別企画【『僕のヒーローアカデミア』歴代OP＆EDワン・フォー・オール】がスタート、特設ホームページもオープンした。
2016年放送の第1期から2024年放送の第7期までのOPテーマとEDテーマは、計26曲、総勢26組ものアーティストが務め、物語を盛り上げ、彩ってきた。アニメ本編の物語で代々継承され、力を蓄積し、主人公・緑谷出久に宿っている ”個性” ワン・フォー・オールさながらに、豪華アーティスト陣がTVアニメ ”ヒロアカ” のテーマ曲のバトンを繋いできた。そのTVアニメのFINAL SEASONが放送を迎えるにあたり、各曲、各アーティストをフィーチャー、アーティストからの、楽曲に込めた想いやファン・視聴者への気持ちなどを綴ったメッセージを、1期OPテーマ『THE DAY』のポルノグラフィティを皮切りに、アニメ公式ホームぺージと公式Xで順次公開していく。さらに、 ”ヒロアカ” 公式X、公式TikTok、Instagramでは、1〜7期までの全26種のOP＆EDノンクレジット映像も順次公開。
そして、10月4日（土）から放送が始まる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマは、第1期で同じくOPテーマを務めたポルノグラフィティの『THE REVO』。EDテーマは後日発表予定となる。
アニメ本編の物語はもちろん、計26組のアーティストによるOP＆EDも印象深く、ファン・視聴者の気持ちを昂らせてきた『僕のヒーローアカデミア』。FINAL SEASONはもちろん、この歴代OP＆EDテーマの ”ワン・フォー・オール” にも注目だ。
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送開始、お楽しみに。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会