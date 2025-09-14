同居する交際相手男性・Aさんの乳首や指を切断したなどとして逮捕、起訴された被告女性（23）の初公判が9月9日、大阪地方裁判所で開かれた。衝撃的な事件内容だけに留まらず、様々な形でネットで発信されたこの事件。

前編では検察官が立証を計画している事件の全体像として、被告人と被害者Aさんの関係性について紹介した。心理的支配を企てているような行動の数々に、この事件を被害結果のみで表面的に捉えてはならないと感じさせる不気味さがあった。

後編では、検察官が立証しようとしている起訴事実3件について明らかにしていく。ただし、被告人はいずれの事実も否認している。裁判の様子をライターの普通氏がレポートする。【前後編の後編。前編から読む】

「乳首は切断しても再生すると聞いた」

前編に引き続き付言するが、検察官の証拠取調べにおいて、弁護人はその大半の証拠の取調べに対し「不同意」としている。なので、以下に述べるのは、あくまで今後検察官が立証を目指す内容である。

1件目の乳首切断事件について。

被告人はAさんに対し「乳首は切断しても再生すると聞いた」などとして、「試したい」旨を頼んだ。Aさんは断ったものの、被告人から「そんなこともできないんじゃ、（私のこと）好きじゃないよね？」などと言われた。同居していた被告人宅を追い出されては生きていけないなどと考え、了承したという。Aさんが心理的に支配されているような状態であったことは前編記事でも紹介した通りだ。

被告人はAさんの口にタオルを咥えさせ、ハサミでその乳頭を切断した。

その切断した乳頭をハサミに乗せたものを撮影し、同僚に対して「乳首、切り落としてみた」などとメッセージを送ったという。

切断した指は冷凍庫にて保存

2件目の左手薬指切断事件について。

被告人はAさんのスマートフォンに、風俗店への発着信履歴があることを知り激昂する。その期間は交際していなかったが、Aさんが謝罪を重ねても、薬指を切ると譲らなかった。

しかし切断を試みたものの、わずかに切る程度に留まったため、斧を購入した。Aに睡眠薬を飲ませ、意識を朦朧とさせた中で、第一関節で切断したという。

その切断した指は、まな板に乗せてスマートフォンで撮影。その後、アルコールに浸した瓶に入れ、冷凍庫で保存した。被告人のカギがかかったSNSアカウントには、「人の指を落とした後に同伴焼肉、さすがに気持ち悪い」などと投稿されていた。

美容治療と同じ痛みを感じさせたい

3件目の顔面を殴りつけた事件について。

被告人は鼻の美容医療を受けていた。それと同じ痛みをAさんにも感じさせたいなどと考え「ハンマーで殴らせろ」「承諾しなきゃ別れる」などとして、拳で殴りつけるなどしたという。

引き続き暴行行為が続くなかAの手が被告人に当たったとして、被告人が通報。Aが被害申告をしたことで事件が発覚した。被告人は元交際相手などを頼って逃走していたものの、その後逮捕された。

以上が、検察官が今後立証を計画している事実内容である。

前述の通り、検察官の証拠取調べに対して、弁護人はその半分以上を「不同意」としている。今後Aさんなど関係者に対して証人尋問等が行われることが予想され、それらにより事実認定がされていくだろう。

指や乳首の切断といった猟奇的な結果に注目が集まる事件だが、その背景にも混沌を感じさせる今回の事件。次回以降の公判にも注目が集まるが、次回の公判日、公判内容はこの日明らかにされることはなかった。

取材・文／普通（ライター）