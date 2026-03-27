警察車両の赤色灯岩手県花巻市諏訪の交差点で26日午後、同県北上市の公務員藤原凪さん（33）の軽乗用車と乗用車が出合い頭に衝突した。軽乗用車に同乗していた藤原さんの息子で小学生の樹さん（7）が首などにけがをして意識不明で病院に搬送されたが、27日午前に死亡が確認された。他に6人が軽傷を負った。花巻署によると26日午後0時25分ごろ、藤原さんの車と秋田市の公務員山内友美さん（38）の車が衝突。運転していた2人と、