きょう午後1時15分ごろ、東京・新宿区百人町のホテルで「刺された跡がある」と中国籍の女性から110番通報がありました。捜査関係者によりますと、60代の男性の首と腹に刺された傷などがあり、意識不明の重体で病院に搬送されたということです。現場は、JR新大久保駅から西におよそ200メートルの飲食店が立ち並ぶエリアです。