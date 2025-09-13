『白い恋人パーク』が30周年！　限定スイーツ目白押しのイベント「白い恋人パークにゃハロウィン」が開催中

札幌市の『白い恋人パーク』で、秋のイベント「白い恋人パークにゃハロウィン〜30th Anniversary〜」が好評開催中だ。

北海道土産の定番！ 人気が全国区になったきっかけは“機内食”

北海道の定番土産といえば、札幌市の菓子メーカー・石屋製菓が1976（昭和51）年から製造・販売している「白い恋人」。香ばしいサクサクのラング・ド・シャクッキーでチョコレートをサンドした洋菓子で、ホワイトチョコレートを挟んだ「ホワイト」と、ミルクチョコレートを挟んだ「ブラック」の2種類がある。

「白い恋人」の名前の由来は、創業者の石水幸安氏がスキーを楽しんだ帰り、何気なく言った「白い恋人たちがふってきたよ。」という一言から。全国的に知られるようになった大きなきっかけは、航空会社の機内食に採用されたこと。全日空のチケットカウンターに飛び込みで営業に行き、その熱意と美味しさから、その時に全日空で展開中だった「でっかいどお。北海道」というキャンペーンに合わせて機内食として採用された。これが口コミで広がり、一気に全国的な人気を博すようになった。

そんな「白い恋人」を始めとする石屋製菓のお菓子の工場であり、テーマパークなのが『白い恋人パーク』。「白い恋人」の製造工程を見学できる施設やお菓子作り体験が楽しめ、1995（平成7）年のオープン以来、札幌を代表する観光名所のひとつとなっている。今年で30周年を迎えた。

ハロウィンムードたっぷりのメニューが盛りだくさん！

今回のハロウィン企画「白い恋人パークにゃハロウィン〜30th Anniversary〜」では、黒猫やホラーの要素を盛り込んだ、『白い恋人パーク』オリジナルのスイーツや飲食メニューを、パーク内の様々な店舗で味わえる。早速、店舗別にメニューを見ていこう。

【チョコレートラウンジ・オックスフォード】

黒猫のマジカルフォンデュ（2人分） 3500円

チョコレートフォンデュにいたずら猫が忍びこみ、黒猫たちがチョコソースに魔法をかけた様子。何が起こるかは、食べてからのお楽しみ！

イシヤパンケーキハロウィン 1760円

人気のイシヤパンケーキにかぼちゃカスタードを合わせ、ハロウィン仕様に仕上げた。キャラメルソースがかぼちゃの味を引き立てる。

【カフェ・バトラーズワーフ】

カップパフェ〜ホラーハロウィン〜 850円

白い恋人ソフトクリームブラックにフランボワーズソースやガトーショコラなどを合わせ、ダークな雰囲気に仕上げた。墓から蘇るゾンビをイメージした、ちょっぴりホラーテイストなカップパフェ。

イカスミパスタ 1400円

イカスミソースを絡めたフェットチーネ麺に紫キャベツを合わせた、ハロウィンらしい色合いのパスタ。

【ドリンクスタンド・ブライトン】

目玉スカッシュ 700円

目が合ったら最後!? メロンシロップを使用した2層のドリンクに、目玉グミがぷかり。フォトジェニックで、ハロウィンにぴったり！

秋らしい食材のラテやスープカレーも！ さらに10月25日、26日はイベント多数

【ソフトクリームハウス・カンタベリー】

黒猫のおいもラテ 750円

さつまいもソースと牛乳を合わせたドリンクに、キャラメルホイップとキャラメルソースをトッピング。芋けんぴが食感のアクセント。

【カレーレストラン・あんとるぽー】

秋野菜とチキンのかぼちゃスープカレー 1600円

スープにも具材にもかぼちゃを使用した、秋にぴったりなスープカレー。きのこや根菜、チキンレッグも入ってボリューム満点。

【ベイクショップ・チェルシー】

プルミとラムルのキャラメルマロンキューブ 320円

キューブ型のブリオッシュに、マロンクリームとキャラメルチョコを合わせたご褒美スイーツ。

また、10月25日・26日は複数のハロウィンイベントが開催される。毎年恒例の子供を対象とした「仮装で入館無料」や、魔法使いを探して、お菓子をもらえる体験型イベント「お菓子ハント！魔法使いに会ったら”トリックオアトリート”」、「かぼちゃのランタンづくり」など盛りだくさん。さらに、2025年10月11日〜26日の期間の土日のみ、ホラーイベント「黒い羽根が導く 恐怖のかくれんぼ2025」が夜間に開催される。詳細は公式サイトで確認を！

「白い恋人パークにゃハロウィン〜30th Anniversary〜」

日程：2025年9月1日〜〜10月31日

時間：10時〜18時（有料入館最終受付16時半）

※営業時間は変更になる可能性あり。詳細は公式サイトで確認を。

