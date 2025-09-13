【宇宙刑事ギャバン】蒸着！ じゃなくて着膳！ 今度はギャバンが箸置きに
特撮テレビドラマ『宇宙刑事ギャバン』に登場する主人公・ギャバンをモチーフにした箸置きが2025年9月12日（金）に発売される。オリジナルメンコ付き、ファン必携のコレクターズアイテムだ。
1982年に放送開始され、その後に続くメタルヒーローシリーズの原点として今なお根強い人気を誇る『宇宙刑事ギャバン』。銀河連邦警察の若き刑事・一条寺烈が、宇宙犯罪組織マクーの野望を阻止すべく、わずか0.05秒で蒸着した銀色に輝くコンバットスーツを身にまとい、地球の平和を守るために戦う。スタイリッシュなメタルスーツとダイナミックなアクション、そして心を熱くさせるストーリーが世代を超えて愛され、特撮ヒーローの金字塔として現在でも輝き続けている。
そんな宇宙刑事ギャバンの頭部をぐい呑みが話題となった栗田産業より『宇宙刑事ギャバン』第2弾アイテムが登場する。栗田産業の職人の技術で宇宙刑事ギャバンのフォルムを精巧に再現した箸置きだ。
栗田産業オンラインショップ、静岡市の重太郎ショールームでは9月12日（金）より、東映ONLINE STOREでは9月15日（月・祝）より取り扱い開始となる。
宇宙刑事ギャバンの特徴的なジャンプポーズを純錫（スズ）鋳物の箸置きとして忠実に再現。約7cmのサイズに微細な表面ディティールを造形し鋳物職人の手仕事で作りこんでいる。
錫は古来より食器に使われてきた安全性の高い金属であり、細菌の繁殖を抑えるなど抗菌効果のある金属と言われ、箸置きとして安全に使用できる。また、フォークやスプーンなどのカトラリーレストとしても使用可能だ。
錫のメタルの質感はギャバンのメタリックボディのイメージをそのままにディスプレイして飾って頂く事はもちろん、塗装をすることで、おおよそ1／24スケールのメタルフィギュアとしても楽しめる。
（※注意：塗装した際は箸置きやカトラリーレストとしてはご使用いただけません。）
また、本商品には取扱説明書を兼ねた宇宙刑事ギャバンのオリジナルメンコが付属する。コレクションとしても楽しめる仕様で、特撮ファンやレトロ好きの心をつかむ逸品をぜひお手元に。
＞＞＞宇宙刑事ギャバン箸置きをチェック！（写真13点）
（C）東映
