±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡×¤¬2026Ç¯4·î¤Ë¸ø³«·èÄê¡ª¡Ú¥Ë¥ó¥À¥¤¡Û¥Þ¥ê¥ª40¼þÇ¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·ºî±Ç²è¤¬Áá¤¯¤â¸ø³«·èÄê¡ª
¡ÚNintendo Direct 2025.9.12¡Û 9·î12Æü22»þ～ ÇÛ¿®
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖNintendo Direct 2025.9.12¡×¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤òÍ½Äê¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî±Ç²è¡£2023Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡×¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¡¢º£²ó¤ÏWii¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡×¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNintendo Direct 2025.9.12¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëµÜËÜÌÐ»á¤¬¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚNintendo Direct 2025.9.12¡Û