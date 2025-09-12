¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡ÖNano Banana(¥Ê¥Î¥Ð¥Ê¥Ê)¡×¤òÄ¶¤¨¤ëÀ­Ç½¡© ²èÁüÀ¸À®¡¦ÊÔ½¸AI¥â¥Ç¥ë¡ÖSeedream 4.0¡×Å°Äì²òÀâ¡ª ～³µÍ×¡¦ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥Äー¥ë¡¦³èÍÑ»öÎã～¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥é¥¤¤¬TikTok±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¥Æ¥Ã¥¯Âç¼ê¡¦¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤¬9·î¾å½Ü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·²èÁüÀ¸À®¡¦ÊÔ½¸AI¡ÖSeedream 4.0¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢Seedream 4.0¤¬¡ÖºÇÂç4K²òÁüÅÙ¤Î²èÁü½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤â¤¢¤ëÄøÅÙ°·¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ä¡¢Google¤¬¤³¤Î²ÆÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖNano Banana¡×¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¶È³¦¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖSeedream 4.0¤Ï¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤«¤é²èÁü¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿²èÁü¤ò¼«Í³¤ËÊÔ½¸¤Ç¤­¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤¹¡×¤È¥ß¥é¥¤¤¬¾Ò²ð¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢µì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¹âÉ¾²Á¤Ë²Ã¤¨¡¢4.0¤Ç¤Ï¤è¤êÁ¯ÌÀ¤«¤Ä¹âÀººÙ¤Ê²èÁüºîÀ®¤È¡Ö¥¢¥Ã¥×¥íー¥É²èÁü¤ÎÊÔ½¸¡×¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖGoogle¤Î¥Ê¥Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÈÃæ¹ñÈÇ¥Ê¥Î¥Ð¥Ê¥Ê¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ­Ç½¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËSeedream 4.0¤ÎÈþÅªÉÊ¼Á¤äÊ¸»úÀ¸À®Ç½ÎÏ¡¢¹½Â¤¤ÎÀµ³Î¤µ¤¬¡¢Google¤ÎGemini 2.5¤äOpenAI¤ÎGPT Image 1¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×AI¤òÍÞ¤¨¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡×¤ÈÍ¥°ÌÀ­¤ò¼¨¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¡¢Seedream 4.0¤òÌµÎÁ¤Ç»î¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¡£GEN SPARK¡¢LABOR¡¢LM Arena¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½ç¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð¼ê·Ú¤Ë¹âÀ­Ç½AI¥â¥Ç¥ë¤¬ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ­ÎÁ¥×¥é¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È²èÁüÀ¸À®¤¬»È¤¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¤ÎÉý¹­¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ»öÎã¤â¡¢¡ÖSeedream 4.0¤ÏÄ¹Ê¸¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¤âÃé¼Â¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥²ー¥à¡¦¿ÍÊª¡¦É÷·Ê²èÁü¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡×¡ÖÌ¤Àµ¼°¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¸ì¤ÎÃ»Ê¸É½¼¨¤â²ÄÇ½¡×¡ÖÊ£¿ô²èÁü¤Î¹çÀ®¤äÉþ¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦ÀÞ¤ê»æ¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤â¼«ºß¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤â¡Ö¤É¤Î²èÁü¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¡Ö²èÁüÊÔ½¸Ç½ÎÏ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡×¤È¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ­Ç½¤ò·«¤êÊÖ¤·¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¤Î¡Ø¥·ー¥À¥ó¥¹1.0¡Ù¤âGoogle¤ÎVeo 3¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë½ÐÍè¡£¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤ÏGoogle¤ËÂÐ¹³¤Ç¤­¤ë´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¡×¤Èº£¸å¤ÎÆ±¼ÒÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤òÂ¥¤·¡¢¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

02:03

¤è¤ê¹âÀººÙ²½¤·¤¿SEEDREAM 4.0¤Î¿·µ¡Ç½¤ÈÂ¾¼ÒÈæ³Ó
04:28

GEN SPARK¡¦¥é¥Ð¡¼¥È¤ÇSEEDREAM 4.0¤òÌµÎÁ¤Ç»È¤¦¼ê½ç
09:25

¥·¡¼¥É¥ê¡¼¥à4.0¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê±þÍÑ¤È¿·¤¿¤ÊÆ°²èAI¤Ø¤Î´üÂÔ

