トヨタが新「ヴォクシー」を発表！ 上質感を高めた新色「プラチナホワイト」採用で存在感アップ！ デビューから3年「3列シートミニバンの“王道”」が進化！ 一部改良モデル発売

注目の新色を採用！ 一部改良でヴォクシーの装備を刷新

トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」が2025年9月2日に一部改良を受けました。

兄弟車の「ノア」と並んで高い人気を誇るモデルで、今回の改良では新色「プラチナホワイトパールマイカ」が追加設定されています。

では、どのような点が変わったのでしょうか。

トヨタ「ヴォクシー」がデビュー3年で一部改良実施！（ボディカラー：プラチナホワイトパールマイカ）

2024年の暦年販売台数では、日産「セレナ」がミニバン販売1位を獲得しました。しかしヴォクシーやノアも単独でセレナやホンダ「ステップワゴン」を上回る月があるほど高い人気を誇ります。

2025年9月2日に実施された一部改良では、ボディカラーに新色「プラチナホワイトパールマイカ（3万3000円高）」の追加により、既存の「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク（3万3000円高）」と合わせて全4色展開となりました。上質感を高めるホワイト系カラーの追加は、ファミリーユースからビジネスまで幅広い層に支持されそうです。

装備面の見直しも行われています。従来「カラーヘッドアップディスプレイ」とセットオプションだった「デジタルインナーミラー」が、「S-Z」で単独選択可能になりました。先進安全装備パッケージには「カラーヘッドアップディスプレイ」が加わり、「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」や「緊急時操舵支援」などと組み合わせて選べます。

さらに「ブラインドスポットモニター」「安心降車アシスト」「パーキングサポートブレーキ」が全車標準装備に。従来オプションだった「S-G」の「バックガイドモニター」も標準化され、安全性能の底上げが図られました。

利便性の面では、「ETC2.0ユニット（VICS機能付）」を全車標準装備。「S-Z」には10.5インチの「ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」が備わり、操作性や視認性も向上しました。

また、ハイブリッド車の「S-Z」に標準、「S-G」にオプション設定される「アクセサリーコンセント（AC100V・1500W／2個／非常時給電システム）」には外部給電アタッチメントが加わりました。ドアをロックした状態で給電が可能になり、雨や虫の侵入を防ぎながら安心して使えるようになっています。

価格（消費税込）は、売れ筋の「S-Z（ハイブリッド／2WD・7人乗り）」が約26万円高の399万9600円、「S-G（ハイブリッド／2WD・7／8人乗り）」が約15万円高の359万5900円。「S-Z（ガソリン／2WD・7人乗り）」は約26万円高の364万9800円、「S-G（ガソリン／2WD・7／8人乗り）」は約15万円高の324万6100円となっています。