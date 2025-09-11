＜速報＞2週ぶりの米女子ツアーが開幕！ アジアシリーズへの“最終決戦”渋野日向子は午前2時48分スタート
＜クローガー・クイーンシティ選手権 初日◇11日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞オープンウィーク明けの米女子ツアーが11日（木）に開幕。今大会終了後には、10月から中国、韓国、マレーシア、日本を転戦するアジアシリーズ出場権がポイントランキングを基に確定する。
〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？
日本勢は米ツアーを主戦場にする13人全員が出場。日本勢の先陣を切るのは吉田優利で、日本時間午後8時42分に1番ティからスタートする。続いて畑岡奈紗が同8時53分に10番から競技を開始する。ともに今季1勝を挙げている西郷真央、竹田麗央は同9時15分にそれぞれ1番、10番からスタート。今年7月の「AIG女子オープン」（全英）を制した山下美夢有は、日本時間12日午前2時37分に10番から初日を迎える。同じくともに今季1勝の岩井明愛と妹・千怜も深夜にティオフする。現在ポイントランク101位でアジアシリーズ出場へ苦しい立場にいる渋野日向子は、同午前2時48分に1番からティオフ。同124位の笹生優花は同午前2時4分に10番から、同138位の西村優菜は日本時間11日午後9時48分に1番からコースに出る。この大会でアジア出場枠への滑り込みはもちろん、ポイント上位80位以内が手にする来季シード権（カテゴリー1）獲得のためにもランキングの大幅アップを目指したい。【日本勢の第1ラウンドスタート時間】■1番スタート20:42 吉田優利21:15 西郷真央21:48 西村優菜25:53 勝みなみ、岩井明愛26:37 岩井千怜26:48 渋野日向子■10番スタート20:53 畑岡奈紗21:15 竹田麗央26:04 笹生優花26:15 古江彩佳26:37 山下美夢有27:21 馬場咲希
