9月9日、フリーアナウンサーで女優としても活躍する田中みな実が、『有田哲平とコスられない街』（TBS系）に出演。共演者との会話のなかで、ついに“結婚”に言及した。

「番組は、くりぃむしちゅーの有田さんを司会に、ディープな街ブラをする“超局地的街探訪”バラエティ番組と銘打たれています。9日のゲストは平成ノブシコブシの吉村崇さん、俳優の沢村一樹さんと田中さんでした。

この日、4人は東京・中野を訪れ、テレビ初取材となる人気ラーメン屋に入店しました。待ち時間のトークで芸能界の交友関係が話題になると、田中さんは2024年のクリスマスに、あのちゃんと自宅で過ごしたことを明かしました。意外な交友関係に一同は驚き、吉村さんが『しないんですか? 結婚』と聞くと、田中さんは困惑した表情を浮かべつつも『別にそんな……いずれはしたいと思っていますよ』と答えました。

美のカリスマとしてさまざまな美容情報を発信している田中さんは、38歳の妙齢を迎えているだけに、恋愛事情に興味のあるファンは多いと思います」（芸能記者）

田中は2024年の元日、元KAT-TUNの亀梨和也との熱愛がスポーツ紙に報じられた。双方の事務所が「お仕事をご一緒して以来、仲よくさせていただいております」と否定しなかったことで、結婚間近だといわれていた。しかし、それから2人の結婚報道が出ることはなく、ツーショットなども撮られていない。2人の交際について、芸能ジャーナリストが解説する。

「3月31日をもって、亀梨さんが所属していたKAT-TUNが解散したことで、電撃入籍もありうると報じられていました。しかし、半年たっても音沙汰がなく、破局を疑う声も出ています。一方で、亀梨さんの誕生日である2月23日におこなったインスタライブで、星のカービィのぬいぐるみが映り込んだところ『以前、田中さんが雑誌の企画で手に入れたものでは?』という指摘が相次いだのです。田中さんがプレゼントしたのであれば、2人の関係が良好であることの裏づけになるでしょう。11月には39歳となる田中さんですから、電撃結婚の可能性もゼロではないでしょう」

人気者同士の恋愛は難しい……。