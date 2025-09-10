忙しい毎日に安らぎと活力をもたらす！ヨガフェスタ横浜2025

ヨガタウンは、2025年9月13日(土)〜15日(月・祝)の3日間、パシフィコ横浜にて「ヨガフェスタ横浜2025」を開催します。

ヨガフェスタ横浜2025

日程 ：2025年9月13日(土)〜15日(月・祝)

会場 ：パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい1-1-1)

アカデミーエリア ／展示ホールB・一部アネックスホール

ショーケースエリア／展示ホール(入場無料)

入場料 ：無料(有料クラスあり)

来場予定者数：延べ25,000人

【有料クラス料金(税込)】

- 一般／特別クラス(90分) ：3,410円

- セミプライベートクラス(90分) ：10,780円

- ビジネスカレッジ(90分) ：5,280円

- 特別クラスオンライン3日間 ：3,410円

- ビジネスカレッジオンライン3日間：4,950円

※期間中の購入はクレジットカードのみ。

22回目となるこのイベントは、延べ2.5万人が参加するアジア最大級のヨガイベントです。

2025年は「ヨガを日常に活かそう」をテーマに、ヨガや呼吸を生活に取り入れることで、忙しい毎日に安らぎと活力をもたらすライフスタイルを提案します。

■2025年の注目ポイント

1. 132名の著名講師が登壇、125クラスを開催

ケン・ハラクマ、綿本彰、モデルのSHIHO、野沢和香、松本莉緒ほか。

初心者から上級者まで楽しめる幅広いプログラム。

2. 無料クラス＆ショッピングエリア

ヨガウェアや健康グッズ、美容・施術ブースが集結。

無料ヨガクラスも28本開催。

3. フードエリア復活

ビーガンフードや「GOKIGEN DONUTS」とのコラボも登場。

ゆるキャラも会場を盛り上げます。

4. 業界横断の「第2回ヨガカンファレンス」

日本ヨーガ療法学会など10団体以上が参加。

オンライン視聴も可能。

5. 「おとなの保健室」

身長・体重・BMI・体脂肪率・握力・背筋力・瞑想レベルをセルフチェックし、健康づくりをサポート。

■詳細プログラム

【アカデミーエリア(有料クラス)】

- 特別クラス(14本)：レジェンド級講師による大規模クラス。

オンライン配信あり。

- 一般クラス(84本)：全国から著名講師が集結。

初心者から上級者まで参加可能。

- セミプライベートクラス(13本)：少人数制で講師と近い距離で学べる90分クラス。

- ヨガビジネスカレッジ(13本)：集客・ブランディング・マーケティングを学ぶ。

対面購入者は専用オンライン付与。

【ショーケースエリア(入場無料)】

- 無料ヨガクラス28本を実施。

- ヨガウェア・雑貨・美容関連ブース多数出展。

- 芝生エリアは昨年比3倍に拡大、家族や仲間とリラックス。

【オンライン配信】

- 特別クラス(14本)とヨガビジネスカレッジ(13本)を配信。

- ビジネスカレッジはアーカイブ視聴も可能。

