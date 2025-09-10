◇国際親善試合 日本―米国（2025年9月9日 オハイオ州コロンバス）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0―2で敗れた。この日、ゲームキャプテンを務めたDF長友佑都は前半のみのプレー。米国遠征を総括し「個人としてレベルアップしないと、正直、話にならない」と厳しい言葉を並べた。

前半30分、日本の右サイドを突破されてクロスを許すと、中央で待ち構えていたFWゼンデハスに豪快なボレーシュートを叩き込まれた。DF長友がマークについていたものの、先に左足を合わせられた。失点後は米国に押し込まれる展開が長く続いたが、同36分にはMF鈴木のラストパスにMF伊東が反応。滑り込みながら合わせたものの、GKの攻守に阻まれた。

後半はDF長友を下げてDF瀬古を投入し、システムも4バックに変更。得点を狙ったが、後半19分、日本の左サイドを崩され、2失点目を喫した。

長友は1失点目について「失点に絡んでしまった。あそこで寄せられないと本番でも難しい。全然、まだまだと感じました」と反省した。

米国遠征は1分け1敗に終わり、無得点。「W杯優勝という目標を掲げている以上は、今日は11人全員（先発を）入れ替えましたけど、全員が同じレベルで戦えないといけない。個人でも上回っていかないとW杯優勝はできないと改めて痛感した」と厳しい表情。

「メンタル的にもタフにならないと。もっと強くなる必要がある。優勝を目指している中で、個人としてレベルアップしないと、正直、話にならない。改めて自分に厳しくやっていかないといけないと思います」とレベルアップを期していた。