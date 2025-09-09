「東海と呼べ」「教育が必要」日本人K-POPアイドル、“日本海”発言が韓国で炎上中

ボーイズグループNCT WISHの日本人メンバー、リョウが放送中に「日本海」という表現を使用したことで、韓国ではネット上で議論が続いている。

【画像】韓ドラ字幕で「東海→日本海」で騒動に

議論の発端は、去る9月4日に放送されたNCT WISHの日本のラジオ番組『CHAT WITH WISH』だった。メンバーのリク、ジェヒ、リョウが一緒に福井県について話をしていたところ、リョウが「日本海のカニ、美味しそう」と発言した。韓国で「東海」と呼ばれる海を「日本海」と呼んだことが問題になったのだ。

同発言がSNSを通じて急速に拡散され、韓国のネットユーザーたちは「SUPER JUNIORのドンヘ（東海）に会って“日本海”先輩と呼ぶのでなければ、ちゃんと言え」「韓国で活動をしていながら、歴史の認識が足りていない」「教育が必要だ」など、批判的な反応を示した。

一方、リョウを擁護する意見も少なくない。一部のファンは「日本では『日本海』と学ぶために自然に出てきた言葉だ」と、彼の発言に悪意がなかったと主張した。また、「意図的な発言ではないのに議論が度を越えている」という意見も出た。

なお、NCT WISHは2024年にデビューしたSMエンターテインメント所属の6人組のボーイズグループで、6人のメンバーのうち韓国人であるシオンとジェヒを除いた4人のメンバー、リク、ユウシ、リョウ、サクヤは全員日本人だ。