スシローの人気スイーツブランド“SUSHIRO Cafe”から、話題の新作フラッペが登場♡今回は原宿系動画クリエイター・しなこさん監修の特別メニューとして、見た目も味もこだわり抜かれた一杯が誕生しました。自分で混ぜて完成させる楽しさと、カラフルで可愛いビジュアルが魅力。ひんやり爽やかな味わいで、春夏にぴったりの新感覚スイーツです♪ しなこ監修♡話題の新作フラッペ