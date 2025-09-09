¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç³²Ãî¤Î°ÛÊªº®Æþ¤¬È¯À¸¡Ö¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢µþÅÔÉÜ¤Î¿·µþ¶Ë»°¾òÅ¹¤Ç°ÛÊªº®Æþ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ÛÊªº®Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅ·²¼°ìÉÊ¡¡¿·µþ¶Ë»°¾òÅ¹¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¡¢°ÛÊª¡Ê³²Ãî¡Ë¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÅö³º¾¦ÉÊ¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔ²÷¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜ·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¿·µþ¶Ë»°¾òÅ¹¤Î±Ä¶ÈÄä»ß¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÏÎóÅ¹¤Î²Ï¸¶Ä®»°¾òÅ¹¤âÆ±»þ¤Ë±Ä¶ÈÄä»ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡×¡ÖÅö³ºÅ¹ÊÞ¤ØÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë³²Ãî¶î½ü¤Î¼Â»Ü¡×¡ÖÅö³ºÅ¹ÊÞ¤ØÊÝ·ò½ê¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¸¶°øÄ´ºº¤ª¤è¤Ó±ÒÀ¸´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡ÖÁ´Å¹ÊÞ¤Ø¤Î±ÒÀ¸´ÉÍýÅ°Äì¤Î»Ø¼¨¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¶¯²½¡×¤ÈµºÜ¡£
¡¡¡Öº£¸å¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¶¯²½¤È½¾¶È°÷¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¿©»ö¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ë¤è¤ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¿¿´À¿°Õ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£