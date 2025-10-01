ラーメンチェーン「天下一品」の京都市内にある、ゴキブリ混入事案を受けて休業していた「新京極三条店」とフランチャイズ系列店の「河原町三条店」が2025年10月1日までに閉店した。天下一品を展開する天一食品商事（滋賀県大津市）が取材に対して明らかにした。「こってりラーメン」に約1センチのゴキブリ新京極三条店をめぐっては、8月24日に提供した「こってりラーメン」に約1センチ程度のゴキブリが混入したことを、天一食品商