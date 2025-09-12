ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 害虫混入で営業停止となった「天下一品」のFC店 調査した保健所の見… 天下一品 時事ニュース 国内の事件・事故 NEWSポストセブン 害虫混入で営業停止となった「天下一品」のFC店 調査した保健所の見解は 2025年9月12日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「天下一品」のFC店がゴキブリの混入で営業停止となった件 運営元が保健所による調査の結果をNEWSポストセブンに明かした 混入経路として「店舗内での混入の可能性が高い」との見解だったという 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 志村けんさん急逝から5年、更地になった豪邸の記憶…いしのようことの“逢瀬の日々” 2025年9月12日 10時55分 “食材の大きさ不適切”と指摘 1歳男児が給食の肉つまらせ死亡 通報の遅れも…札幌市に検証報告書 2025年9月10日 14時37分