オークストライアル「第61回フローラS」が26日、東京競馬場で行われ、1番人気ラフターラインズが差し切って重賞初制覇を飾った。2着エンネとともにオークス（5月24日、東京）の優先出走権を獲得。鞍上のダミアン・レーン（32＝オーストラリア）は今年1つめのJRA重賞タイトルとなった。末脚一閃（いっせん）。ラフターラインズが大物誕生を予感させる豪快な差し切りVを決めた。上がり3F32秒8は当タイムが発表されるようになった