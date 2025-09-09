大谷の13度目の登板は未定「まだ答えを見つけ出していない」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦前に取材に応じ、大谷翔平投手について「いつ投げるか我々はまだ答えを見つけ出していない」と次回登板日が決まっていないことについて言及した。

大谷の前回登板は5日（同6日）の敵地・ロッキーズ戦。先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたため急遽登板し、3回2/3を3安打無失点。最速101.5マイル（約163.3キロ）を記録した。順当に行けば、12日（同13日）から敵地オラクルパークで行われるジャイアンツ3連戦での登板が見込まれていたが、この日、ロバーツ監督は「もしくはそれ以降。ショウがいつ投げるか我々はまだ答えを見つけ出していない」と語った。

また、先発ローテについて「タイラーが今日ローテに復帰したので、みんなひとつずつ後ろ倒しになると思う。それ以外通常のローテに変更はないと思う」と語り、大谷は通常のローテとは別で予定を立てていることを示唆した。

同戦で先発するグラスノーについては「体調はすばらしいようだ。今日は普通の（長さの）登板になると思う」と話すと、8月15日（同16日）以来の復帰となったマンシーを「打線にとって大きな後押し」と歓迎した。

8月上旬から離脱中のエドマンについては「トミーは今まさにこちらに戻ってきている最中。町に（サンフランシスコ）に来る。彼はおそらく10日（同11日）にアクティブロスターに復帰するだろう」と内外野どこでも守れるユーティリティプレーヤーの復帰が間近であることも伝えた。（Full-Count編集部）