要人に色仕掛けをする「ハニートラップ」は実在するのか。取材に応じた“日本人女スパイ”が、その意外な報酬を明かした。

【映像】「ちょっとハーフっぽい」 実在した“日本人女スパイ”の姿

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送された。お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二は、都市伝説が好きという自身の興味から、ダメ元で「スパイに会えないか？」という企画を提案。その結果、名前や顔を公表しないことを条件に、1人の「女スパイ」に話を聞くことができた。

日本国籍で、少しハーフのような見た目、複数言語を操る彼女。これまでに「ライバル企業の技術を盗んでほしい」「ある企業の役員を降ろしてほしい」といった依頼を受けてきたという。

するとスタジオでは、「依頼に成功した場合、けっこうな報酬がもらえそう」との感想が出た。これに奥田は「意外と低かった」と感じたことを語る。「例えば、シンプルなハニートラップもあるらしく、それだと20万円ぐらい」と実際の金額を明かすと、「少なっ」と驚きの声があがっていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）