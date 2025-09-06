WEST.Æ£°æÎ®À±¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ç¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤È¿¼Ìë¤Î¡È¿ÆÌ©¡É¼òÀÊ¡Ä¤ª¸ß¤¤²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¤¡¢¥Ï¥°¤Þ¤Ç
¡¡¤Þ¤ÀÌÔ½ë¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î¡¢¤È¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡£Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î±£¤ì²ÈÅª¤Ê¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÃË½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ò²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹--¡£
¡¡ºÙÌÌ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡¡·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£°æÎ®À±¡£½÷À¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Önuts¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥ª¥É¥ª¥É¡ß¥Ï¥é¥Ï¥é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡£Èà½÷¤¬»È¤¦¡Ö¤½¤ì¥¬¡¼¥Á¥ã¡¼!¡¡¤Û¤ó¤Þ¥´¥á¥ó¤ä¤Ç!¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥ë¸ì¤Ï¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤¬Áª¤Ö2024Ç¯¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤É¡¢¼ã¼Ô¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤À¡£
¡¡2¿Í¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï8ºÐ¡£²áµî¤ËÈÖÁÈ¶¦±éÎò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âçºå½Ð¿È¤ÎÆ£°æ¤Ë¿ÀÆàÀî½Ð¿È¤Îº£°æ¤È¡¢ÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ÆÌ©¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¤À¡£
¡Ö»þ¹ï¤Ï¿¼Ìë2»þ²á¤®¡£Àè¤ËÆþÅ¹¤·¤¿Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤À¤±¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤ª°ÎÊý¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬º£°æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ønuts¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¼ã¤¤½÷À2¿Í¤ÈÍèÅ¹¤·¤¿º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÈà½÷¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ØÆ£°æÎ®À±¤¸¤ã¡¼¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£°æ¤é¤Ï¡¢Æ£°æ¤¿¤Á¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß»Ï¤á¡¢Èà½÷¤ÏÆ£°æ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ£°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÕ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢º£°æ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¡×¤È¸Æ¤Ó»Ï¤á¤¿¡£º£°æ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ£°æ¤ò¡ÖÎ®À±¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ëº£°æ¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÎ®À±¡Á¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Î¤¬Î¥¤ì¤¿ÀÊ¤Þ¤Ç´ÝÊ¹¤³¤¨¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤âÁêÅö¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ïº£°æ¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£°æ¤µ¤ó¤«¤é¤â¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬¥Ï¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤â¤È¤¯¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎµÒ¤äÏ¢¤ì¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±óÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø¤³¤Î2¿Í¡¢¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê?¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ãç¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢º£°æ¤¿¤Á¤¬Àè¤ËÂàÅ¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢º£°æ¤¬¡ÖÎ®À±¡¢¤Þ¤¿¤Í¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤ÏºÆ¤Ó¥Ï¥°¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¹¤Ë»Ä¤ê¡¢1»þ´Ö¤Û¤ÉÃËÀ¤é¤È°û¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤â¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤«?¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Æ£°æÂ¦¤Ï¡Ö¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¢º£°æÂ¦¤Ï¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¸òºÝ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â!?