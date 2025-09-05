お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、占い師から告げられた衝撃的な未来予想について明かした。

【映像】稲田の占い結果

9月4日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ぺえの10年来の友人であるタレントのpecoがゲストとして登場した。

番組中、稲田は最近受けた占いについて興味深い話を披露。「この間、占いで『下北行った方がいい』って言われて。だから今度下北に行くんですよ」と、占い師からのアドバイスに従って下北沢に出かける予定だと明かした。

さらに稲田は、その占いで告げられた衝撃的な未来予想について「『（相手は）俳優さんで、その人と、結ばれるけど、その人は一生売れない』と。『けど、稲田さんが支える』みたいな」と説明。将来パートナーになる可能性がある人物が「一生売れない俳優」だと言われたことを、笑いを交えながら報告した。

これに対しぺえは「（小田急線で）下北〜経堂までの区間は、ちょっと自分のこと好きな男多いよね？もうあれよ、偏見だけど。なんかわかる？」と、独自の地域別男性論を展開。稲田も「なんかわかるかも」と同意した。

ぺえはさらに「豪徳寺、梅ヶ丘をはさみ経堂あたりまで。なんか新百合ぐらいまで行っちゃえば地に足ついた男もいるんだけど」と、小田急沿線の男性について持論を展開。稲田は大爆笑していた。