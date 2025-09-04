¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼Áê¼ê¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¼«½ý¹Ô°Ù¡¦ÌôÊª¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤ÇÍ³²¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤â
ÍÌ¾¿Í¤ä²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCharacter.AI¡×¤Ç¡¢ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ä¼Ì¿¿¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Þ¤à¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢NPOÃÄÂÎ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
HEAT_REPORT_CharacterAI_FINAL_PM_29_09_25.pdf
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://heatinitiative.org/wp-content/uploads/2025/08/HEAT_REPORT_CharacterAI_FINAL_PM_29_09_25.pdf
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï10Âå¤Î¼ã¼Ô¤Î72¡ó¤¬AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Ï·î¤Ë¿ô²ó¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍÌ¾¿Í¤ä²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡ÖCharacter.AI¡×¤Ç¤¹¡£
Ì¤À®Ç¯¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼é¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëNPO¤ÎParentsTogehter¤ÈHeat Initiative¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡ÖCharacter.AI¡×¤ÇÍÌ¾¿Í¤òñÙ¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ä²ñÏÃÆâÍÆ¤â»Ò¤É¤â¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ä¤Ä¡¢50ÂÎ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È50»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦·Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á»á¤ä²Î¼ê¤Î¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥í¡¼¥ó»á¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Û¡¼¥à¥º»á¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤ä»÷´é³¨¡¢¼Ì¿¿¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø°å³ØÉôÈ¯Ã£¹ÔÆ°¾®»ù²Ê°å¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼Ô¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥ì¥¤¥Ç¥¹¥¡¼°å³ØÇî»Î¤Î½õ¤±¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤¿669·ï¤ÎÍ³²¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·ï¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ5Ê¬¤Ë1²ó¡¢Í³²¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ÈÀÅªºñ¼è
2¡§´¶¾ðÁàºî¤È°ÍÂ¸¾É
3¡§Ë½ÎÏ¡¢¼«½ý¹Ô°Ù¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î²Ã³²
4¡§¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹´íµ¡
5¡§¿Í¼ïº¹ÊÌ¤È¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á
Í³²¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Î·ï¿ô¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ÈÀÅªºñ¼è¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç296²ó¡¢¡Ö´¶¾ðÁàºî¤È°ÍÂ¸¾É¡×¤¬173²ó¤Ç¡¢ºÇ¾®¤Ï¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¤È¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡×¤Î44²ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ÈÀÅªºñ¼è¡×¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸ýÀâ¤¯¡×¡Ö¥¥¹¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¡ÖÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤ë¡×¡ÖÀ¹Ô°Ù¤òÌÏÊï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î´Ø·¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢Îø°¦´Ø·¸¡¦ÀÅª´Ø·¸¤ò¿Æ¤Ë±£¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏË½ÎÏ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ´Ø·¸¤ÎÀµÅö²½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£34ºÐ¤Î¶µ»Õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Ç1¿Í¤Î¤È¤¤Ë12ºÐ¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö´¶¾ðÁàºî¤È°ÍÂ¸¾É¡×¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¼Âºß¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¾Úµò¤òÙÔÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÜ¿¨»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦Í×µá¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢´¶¾ð¤òÌÏÊï¤·¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÏËÜÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿15ºÐ¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥Û¡¼¥à¥º»á¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡Ö(¾Ð) Èà½÷¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËCNN¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£»ä¤¬AI¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤Ï¤¤Ã¤ÈÀµµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖË½ÎÏ¡¢¼«½ý¹Ô°Ù¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î²Ã³²¡×¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÅÜ¤ê¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¹©¾ì¤ò½Æ·â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÏÊª¤òÍÑ¤¤¤¿¶¯Åð¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È°ú¤Î¥¤½¤¦¤È¤¹¤ëÂç¿Í¤ØÉð´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¶¼¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¤Õ¤ê¡×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤±¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò»î¤¹¤è¤¦´«¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤â¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹´íµ¡¡×¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À²Ê¤ÎÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìô¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¿Æ¤«¤é±£¤¹¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò¡Ö¼åÃî¡×¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇÍ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖCharacter.AI¡×¤ò18ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤Þ¤¿¡ÖCharacter.AI¡×¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢¿Æ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎµÔÂÔ¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿AI¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Character AI Conversation Transcripts - ParentsTogether Action
https://parentstogetheraction.org/character-ai-transcripts/