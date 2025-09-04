¡Ú¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤À¤¾¡Û ¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥ó¥«ー¤«¤é¤â¥±ー¥Ö¥ë´¬¤¼è¤ê¼°½¼ÅÅ´ïÅÐ¾ì¡£¡ÖAnker Nano Charger 35W, Built In ´¬¼è¤ê¼° USB C¥±ー¥Ö¥ë¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤À¤¾¡Û¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥ó¥«ー¤«¤é¤â¥±ー¥Ö¥ë´¬¤¼è¤ê¼°½¼ÅÅ´ïÅÐ¾ì¡£¡ÖAnker Nano Charger 35W, Built In ´¬¼è¤ê¼° USB C¥±ー¥Ö¥ë¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー――IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢º£ÏÃÂê¤Î¡Ö¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¡×½¼ÅÅ´ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¥±ー¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½¼ÅÅ´ï¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤â¤¦²¿¤Ë¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤É¤¦¤»¥±ー¥Ö¥ëÉ¬Í×¤Ê¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬¤Í¡¢°ìµ¤¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢·¿¤¬º£¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥·ー¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£
º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡ÖAnker Nano Charger 35W, ¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó´¬¤¼è¤ê¼°USB-C¥±ー¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢Ä¹¤µÌó70cm¤Î¹âÂÑµ×¥±ー¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¤·¡¢¡ÖÎ¥¤¹¤È¾¡¼ê¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢µ¡¹½¤È¤·¤Æ¤Ï¤Í¡×¤È¸ÍÅÄ»á¤â¤½¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥±ー¥Ö¥ë²õ¤ì¤¿¤é¸ò´¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤âÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥áー¥«ー¤¬2Ëü²óOK¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Æü²¿²ó»È¤Ã¤Æ²¿Ç¯¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½½Ê¬ÂÑµ×À¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÄó¼¨¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡È´ßÌÌ¥¿¥¤¥×¡É¤Î½À¤é¤«¤¯¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥±ー¥Ö¥ë¤ä¡¢109¥°¥é¥à¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡¢»ØÌæ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯É¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥±ー¥Ö¥ë¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤Î½¼ÅÅ¤â¥Ç¥â¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï65W¤°¤é¤¤É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç35W¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÞî±½¼ÅÅ¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï·ë¹½¤³¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ê»ý¤ÁÊâ¤¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤«¤é¸«¤¿¼ÂÍÑÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï4,990±ß¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö´¬¤¼è¤ê¼°¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤â¤Í¡¢1,500±ß¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤Þ¤¢ÂÅÅö¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¤Í¡¢¹â¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥¹¥ÑÌÌ¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ý¤Á½Ð¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯Áª¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤º¤Ã¤È¥±ー¥Ö¥ëº¹¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ÈÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÅÀ¿ôÉ¾²Á¤Ï70ÅÀ¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤¹¤´¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥±ー¥Ö¥ë´¬¤¼è¤ê¼°¤â¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¡¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁí³ç¡£¡Ö½¼ÅÅ´ï¤ÏAnker¤¬°Â¿´¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTubeの動画内容
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª