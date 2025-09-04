【Numbers to know】DIGIDAY編（8/28〜9/3）： 95％の企業が生成AI導入に失敗 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月28日（木）〜9月3日（水））注目した数字をご紹介します。
70％
ヴォーグを支えるのはデジタル収益アメリカ版「Vogue（ヴォーグ）」は、ここ10年ほど9月号の広告ページ数がほぼ毎年減少している。一方で、デジタルやイベントからの収益は増加し、現在は売上全体の70％を占める。最新号ではエマ・ストーンがルイ・ヴィトンのみをまとい、「広告ではなく編集判断」と強調された。しかし実際には、誌面に登場するブランドが同時に広告主でもあることが多く、編集と広告の線引きがにじみつつあるのが現実だ（BoF）。
89％
Google「AI Overviews」で激減した検索トラフィック英デイリー・メールの親会社DMGメディア（DMG Media）は、Googleが検索に導入した「AI Overviews」の初期テストにより、ウェブトラフィックが最大で89％減少したと警告した。新聞社にとって検索流入は収益の柱であり、この急落を受け、同社は規制当局に対してGoogle AIの厳格な取り締まりを求めている（The Telegraph）。
95％