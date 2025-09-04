「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月28日（木）〜9月3日（水））注目した数字をご紹介します。

70％

ヴォーグを支えるのはデジタル収益

アメリカ版「Vogue（ヴォーグ）」は、ここ10年ほど9月号の広告ページ数がほぼ毎年減少している。一方で、デジタルやイベントからの収益は増加し、現在は売上全体の70％を占める。最新号ではエマ・ストーンがルイ・ヴィトンのみをまとい、「広告ではなく編集判断」と強調された。しかし実際には、誌面に登場するブランドが同時に広告主でもあることが多く、編集と広告の線引きがにじみつつあるのが現実だ（BoF）。

89％

Google「AI Overviews」で激減した検索トラフィック

英デイリー・メールの親会社DMGメディア（DMG Media）は、Googleが検索に導入した「AI Overviews」の初期テストにより、ウェブトラフィックが最大で89％減少したと警告した。新聞社にとって検索流入は収益の柱であり、この急落を受け、同社は規制当局に対してGoogle AIの厳格な取り締まりを求めている（The Telegraph）。

95％

生成AI導入、企業の大半で成果なし

MITの新レポート「The GenAI Divide（生成AIの分断）」によると、企業が導入した生成AIのパイロットのうち95％が収益加速に失敗している。原因はモデル性能ではなく、企業側の統合の不備や「学習ギャップ」にあるとされる。一方、特化ベンダーのツールを導入した企業は成功率67％と高く、独自開発は3分の1にとどまった。予算の多くが営業・マーケ領域に投じられる一方で、最大のROIはバックオフィス業務の自動化にあることも明らかになった（Fortune）。［原文：Media Briefing: Here are the hurdles to Perplexity’s pitch as the publisher-friendly LLM, Ad Tech Briefing: One last row before back to school］編集部