SEVENTEEN新ユニットCxM（SEVENTEEN）、ミニアルバム『HYPE VIBES』トレーラー公開

SEVENTEENのS.COUPSとMINGYUによる新ユニット、CxM（SEVENTEEN）が、9月29日に1stミニアルバム『HYPE VIBES』をリリースする。このたび本作のトレーラー『JOIN OURVIBE』が公開された。

■S.COUPSとMINGYUのライフスタイルを映し出すトレーラー映像

アメリカ・ロサンゼルスで撮影されたこの映像には、自分だけのやり方で自由に毎瞬間を楽しむCxM（SEVENTEEN）の日常が盛り込まれている。

激しいパーティーを過ごした翌日、ボサボサ姿で目を覚ましたふたりは新しいイベントで一日を満たす。クールな彼らの魅力が異国的な背景と調和し、目を引く。

映像の最後に登場する海辺のパーティーシーンも印象的だ。S.COUPSとMINGYUは様々な人々とともに楽しくリズムに乗る。誰とでも気楽に付き合う彼らのライフスタイルと自由奔放なオーラが、トレーラーの中で自然とにじみ出ている。

ゆったりと“今”を満喫するS.COUPSと、活動的でエナジェティックなMINGYU。似ているようで違うふたりの魅力も見逃せないポイントだ。

独特な個性を持つ3Dキャラクター「クーテ」と「マンテ」も好奇心を刺激する。音楽でエネルギーを満たすために地球を訪問した「宇宙生命体」という設定だ。トレーラー序盤、かすかな姿で登場した彼らは、人々と付き合いながら生気を得るほど鮮明になる。このキャラクターの変化とダイナミックな動きも見る人を楽しませる。

■自分だけのリズムで今この瞬間を生きるCxMのスタイルを描く『HYPE VIBES』

アルバム名『HYPE VIBES』は、誰でも一緒に楽しんで繋がる熱く自由な雰囲気を表している。決まった枠組みなしに自分だけのリズムで今この瞬間を生きていくCxM（SEVENTEEN）のスタイルが、作品にそのまま反映されている。

当初ふたりはシングルで新譜を準備したが、日常の中の“今”を多彩で有機的に表現するためにミニアルバムに規模を拡大させた。

S.COUPSとMINGYUはSEVENTEENグループアルバムをはじめHIPHOP TEAM、リーダーズ（S.COUPS、HOSHI、WOOZI）、WONWOO X MINGYUなど多様なユニット曲に参加し、各自作詞作曲も手掛けてきた。また、ファッション、ビューティーなど様々な分野でラブコールを受け、確かな存在感を放ち、アイコニック的な存在として位置づけられてきた。

SEVENTEENのグループ活動も続く。彼らは9月13日・14日、仁川アジア競技場でワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』の幕を上げる。続いて27日・28日、香港のカイタクスタジアム、10月の北米5都市、11月・12月の日本4大ドームでツアーを続ける。

このグローバルな活動が評価され、彼らは最近、米国『2025MTV Video Music Awards』の「Best Group」部門にノミネートされた。

■リリース情報

2025.09.30 ON SALE

MINI ALBUM『HYPE VIBES』

韓国発売日：9月29日

