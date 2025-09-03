¼ó°Ì²÷Áö¤Ç¤â¡Ä¥É·³¤¬¡ÖºÇ²¼°Ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ø¤Î¡È·üÇ°¡É¸µGM¤¬¹óÉ¾
¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬·üÇ°ÅÀ¤òÊ¬ÀÏ
¡¡·è¤·¤Æ°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢8·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÂç¤Î·üÇ°ÅÀ¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¸µGM¤Î¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµß±ç¿Ø¤ÎÀÈ¼å¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÏÂÇÀþ¤Î¶¯¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤ä¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤Î°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤â¾Î»¿¤·¤¿¡£¡Ö±¦Íã¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ÇÍÆ°×¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·Åê¼ê¿Ø¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤À¡×¡£¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡ÖÀèÈ¯¿Ø¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤È¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Îº£µ¨¹ç·×¾¡Íø¿ô¤¬¤ï¤º¤«4¾¡¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò·üÇ°¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö2ÈÖÌÜ¤ËÎÉ¤¤ÀèÈ¯Åê¼ê¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ÏÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬»Ä¤ë¤È¤·¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ª¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ»ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥Ä¤ÎÉüµ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤³¤Îµ»ö¤Î·ÇºÜ»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Îµß±çËÉ¸æÎ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼20°Ì¡¢WHIP¤Ï22°Ì¡¢¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤Ï21²ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö10·î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡É¥¢¥¥ì¥¹ç§¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¤í¤¦¡×¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÂÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë