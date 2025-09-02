TBS『THE TIME,』の公式Xで、9月2日の放送に出演したSixTONESのオフショットが公開された。

【画像】アレンジ済みのシマエナガちゃんを持つ松村北斗に注目（SixTONES『THE TIME,』オフショット）

■SixTONESがメンカラ名札をつけたシマエナガちゃんを持って登場！

公開されたのは、メンバーカラーのネームプレートが付けられた番組マスコット・シマエナガちゃんを持って並んだ一枚。きょとんとした表情でシマエナガちゃんを差し出す高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）、高地の肩に腕を乗せ、自分のシマエナガちゃんを高地の腕にくっつける田中樹、手のひらにのせた京本大我、口にシマエナガちゃんの後頭部を付けるジェシー、満面の笑みで差し出す森本慎太郎、そして松村北斗はシマエナガちゃんの足を指で挟むようにして持っている。

よく見ると、松村のシマエナガちゃんだけ頭にネームプレートがついている。他番組のマスコットもアレンジしていることで知られる松村について、SNSでは「個性的でかわいい」「各局のぬいをアレンジしないと気が済まない安定の松村北斗さん」「北斗くん、めざましくんだけではなくシマエナガまで改造してるじゃん笑」「シマエナガちゃんアレンジ済み」「また1人だけアレンジしてるwww」など、注目する声が多く見られた。

9月10日に、16thシングル「Stargaze」をリリースするSixTONES。表題曲は、RADWIMPSの野田洋次郎が書き下ろした青春エールソングとなっている。