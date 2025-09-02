「生成ＡＩ」が２１位、アリババの新たなＡＩ半導体開発報道で波紋広がる＜注目テーマ＞ 「生成ＡＩ」が２１位、アリババの新たなＡＩ半導体開発報道で波紋広がる＜注目テーマ＞

みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「生成ＡＩ」が２１位にランクインしている。



足もとでＡＩ関連株に逆風が吹いている。米国時間２７日に開示されたＡＩ半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の決算は事前コンセンサスの高いハードルを越える絶好調といってよい内容だったが、その後は日米ともに同関連に位置付けられる銘柄群に利益確定売り圧力が強まった。背景では、中国電子商取引最大手アリババ＜BABA＞が新たなＡＩ半導体を開発したとの報道が嫌気されている。同半導体はエヌビディアが提供する生成ＡＩのエコシステムとも互換性が高く、生成ＡＩ市場の拡大を追い風に我が世の春を謳歌するエヌビディアの商品シェアを奪う可能性が取り沙汰されている。エヌビディアの株価下落を誘発するだけでなく、そのほか生成ＡＩ分野で活躍する銘柄にも売りが波及している状況だ。



アドバンテスト<6857.T>はエヌビディア関連の最右翼に位置付けられるが、前日は一時１０００円を超える下げで１万１０００円台を大きく割り込んだ。きょうは下げ止まっているものの上値は重く、様子見ムードで押し目買いも限定的な状況にある。このほか、ディスコ<6146.T>なども同様で前日は３０００円超の急落をみせたが、きょうは一段と下値を売り込む動きこそ見られない一方、目先戻り足に転じる形ともなっていない。このほか、ＡＩデータセンターを運営するさくらインターネット<3778.T>やデータセクション<3905.T>なども冴えない動き。ＡＩ関連のシンボルストックであるソフトバンクグループ<9984.T>も上値が重い環境を強いられている。



出所：MINKABU PRESS