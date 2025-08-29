イラストレーターの大町四天王さんの漫画「お母さんが100万回言うやつ10選」がインスタグラムで4700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「どうしてもっと早く言わないの！」など、誰もが母親から一度は言われたであろう言葉の数々。そんな「あるある」な言葉を集めた内容で、読者からは「これ全部私だ（笑）」「私は〇〇って言ってしまいがちです」などの声が上がっています。

クスッと笑える“定番フレーズ”

大町四天王さんは、インスタグラムで作品を発表しています。大町四天王さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「お母さんが100万回言うやつ10選」を描いたきっかけを教えてください。

大町四天王さん「多くの方々が『これ、自分のことだ！』と共感できるような内容にしたかったのと、当時母の日が近かったこともあり、『みんなのお母さんあるある』を形にして、多くの人にクスッと楽しんでもらえたらと思って描きました」

Q.作品の中で、大町四天王さんが特に気に入っている、お母さんの言葉はどれですか。

大町四天王さん「特に気に入っているのは、『ご飯できたよ〜（できていない）』『明日のパン買わないと』『今日シチューだから』の3つです。お母さんネタを扱うクリエイターさんは他にもたくさんいらっしゃいますが、このあたりのセリフはまだ『手垢がついていない』というか、新鮮な『あるある』を見つけられたな、と感じて気に入っています」

Q.読者から一番反響があった発言はどれでしょうか。

大町四天王さん「『ご飯できたよ〜（できていない）』ですね。やはり皆さん、ご飯できたよ詐欺にあっているようで（笑）」

Q.この他にも、「お母さんが100万回言うやつ」と思う言葉はありますか。

大町四天王さん「『お父さん、靴下脱ぎっぱなし！』『お父さん、早く起きて！』のような、お父さんへの言葉ですね。お母さんが家の中でつい言ってしまう、定番のセリフだと思っています」

Q.大町四天王さんにとって「お母さん」とはどのような存在ですか。

大町四天王さん「自分の土台をつくってくれた存在です。日常の何気ない言葉や行動が、今の自分の価値観や作品づくりにもつながっているな、と感じています。唯一無二の大切な存在ですね」

Q.漫画「お母さんが100万回言うやつ10選」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

大町四天王さん「『よそはよそ、うちはうち』『早く帰ってきなさいね』など、自分の家のお母さんが実際に言っていたセリフをコメントしてくださる方々が多かったです。それぞれの家庭での『お母さん名言集』を共有していただき、見ていてとても楽しかったです」