『グレングラント アルボラリス』抽選100名様にプレゼント！/X（旧Twitter）プレゼントキャンペーン規約
ライブドアニュースのX（旧Twitter）（@livedoornews）を利用したプレゼントキャンペーンに関する規約です。ご応募の際は、下記の項目をご確認ください。
■当選者発表方法■
応募受付終了後、厳正なる抽選を行います。当選者の方には、「@livedoornews」からダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。
なお、当アカウントを装った偽アカウントにはご注意ください。このキャンペーンでは、当選された方にカード番号の入力等をお願いすることはございません。
・公式X（旧Twitter）：@livedoornews
■キャンペーン規約■
・本キャンペーンは株式会社ライブドアが実施しております。
・20歳未満の方はご応募いただけません（酒類提供のため）。
・複数回応募されても当選確率は上がりません。
・賞品発送先は日本国内のみです。
・応募にかかる通信料・通話料などはお客様のご負担となります。
・応募内容に虚偽がある場合や複数のアカウントで応募した場合など、当方が不正と判断した場合には応募資格を取り消します。
・当選結果に関してのお問い合わせにはお答えすることができません。
・賞品の指定はできません。
・賞品の不具合・破損に関する責任は一切負いかねます。
・本キャンペーン当選賞品を、インターネットオークションなどで第三者に転売・譲渡することは禁止しております。禁止行為を発見した場合、法的措置をとる場合がございます。
・個人情報の利用に関しましてはこちらをご覧ください。
・キャンペーンは、予告なく変更・中止される場合があります。
