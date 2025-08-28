Nikoんが、今秋から来年にかけて47都道府県ツアー『アウトストアで47』を開催する。

同情報は、8月27日に行われたツアー『RE:place public tour 2025』ファイナル公演のMCにて発表されたもの。47都道府県ツアーは、9月24日にCDのみでリリースされる2ndアルバム『fragile Report』のアウトストアライブとして開催され、同CDの購入者はどれか1つの公演を選び、無料で入場できる仕組みとなっている。

現時点では、ツアーの日程と都道府県名のみが明かされている。会場や時間、申し込み方法などの詳細は、今後、随時発表されていく。また、各エリアで『Re:TOUR』と銘打った券売公演も行う予定だ。

同ツアーは、アウトストアライブツアー“関東シリーズ”として、10月15日の東京公演から開始。その後、東北シリーズ、北海道シリーズと続いて全国をまわり、来年2月には東京ファイナル公演と沖縄公演が行われる。また、10月30日には神奈川 川崎 CLUB CITTA’で、Apesとのツーマン公演を開催。ツーマン公演の先行チケットは、9月2日正午より販売開始予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）