¿Íµ¤Àö¼Ö·ÏYoutuber¤Î¤æ¤È¤ê½êÄ¹¤¬¡¢¡Ö¡ÚÌäÂêÈ¯À¸¡ÛSPTAÅÅÆ°¥Õ¥©ー¥à¥¬¥ó¤È¥Õ¥©ー¥à¥¥ó¥°¤ò»È¤¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡ÚË¢Àö¼Ö¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎSPTAÄ¾°µÉÔÍ×ÅÅÆ°¥Õ¥©ー¥à¥¬¥ó¤È¡¢°¦ÍÑ¼Ô¤âÂ¿¤¤¥Õ¥©ー¥à¥¥ó¥°¤Î»È¤¤Èæ¤Ù¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢ËÜÂÎ¤ÎÆÃÄ§¡¢»È¤¤¾¡¼ê¡¢Ë¢¼Á¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Ìó3883±ß¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÎSPTA¥Õ¥©ー¥à¥¬¥ó¤Î³«Éõ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¡ÖÊÝ¾Ú¤Ê¤É¤â½¼¼Â¡£¤ª¤ª¡¢¥Þ¥¸¤«¡×¤È¤½¤Î²Á³Ê¤ÈÆâÍÆ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÈÈ¢¤ËÍî½ñ¤¡É¤ä¡ÖËÜÂÎ´Ý½Ð¤·¤Ç´Ë¾×ºà¤¬¤Ê¤¤¡×ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¥ì¥Ó¥åー¡£
³°´Ñ¤äÉÕÂ°ÉÊ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¼ÂºÝ¤ÎË¢Àö¼ÖÈæ³Ó¤Ë¿Ê¹Ô¡£°¦ÍÑ¤Î¥«ー¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¥Ü¥È¥ë¤Î³ÎÇ§ÍÑ¥é¥¤¥ó¤Î¸«¤ä¤¹¤µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËSPTA¤ÎÊý¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈ¾Æ©ÌÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆ©ÌÀ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤ÊÂÐ±þ´õË¾¤â¡£
¤·¤«¤·Æ°²èÃæÈ×¡¢SPTA¤Ë¡È»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¡É¤¬È¯³Ð¡£¡ÖÇË¤ì¤Æ¤ë¼êÂÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤¿¤À²¡¤¹¤À¤±¤¸¤ã½Ð¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤Î²¡¤¹ÎÏ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²¡¤¹ÎÏ¤¬¼å¤¤¤Î¤«¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Î¹Å¤µ¤¬ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â±é¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥©ー¥à¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢²¡¤¹¤À¤±¤ÇÈ¿±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÉ¾²Á¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤Î²¡¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ËÜÅö¤Ë·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Î¾µ¡¼ï¤ÎË¢¼Á¤äÊ®¼Í³ÑÅÙ¡¢²ÔÆ¯²»¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥à¥¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¡¢Î¾Ã¼¤¬Ç»¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖSPTA¤Ï¶ÑÅù¤Ê´¶¤¸¡×¤È¡¢Ë¢¤Î¡È»Å¾å¤¬¤ê¡É¤Î°ã¤¤¤Ë¤â±Ô¤¤ÌÜÀþ¤ÇÃíÌÜ¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤â¥¢¥ê¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¥»ー¥ë¤ä½é²ó³ä°ú¤òÁÀ¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡×¡Ö³ÚÅ·¤È¤âÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤³¤³°¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ÂÁ´À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤æ¤È¤ê½êÄ¹¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ê¡Åç¸©¤Î¤È¤¢¤ë½êÄ¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀö¼Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£Ä¹¤é¤¯¥²¡¼¥à¼Â¶·¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡¦¼Ö·Ï¡Ö¸¡¾Ú/ÁÇ¿ÍÌÜÀþ/DIY¡×¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à·Ï¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ï¿ï»þºï½ü¤·¤Æ¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¾å¤²Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¥Ú¡¼¥¹¤Ï»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤Î¤ÇÉÔÄê´ü¤Ç¤¹¡£