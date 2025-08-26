ESSEonlineで2025年7月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

自分のライフスタイルに合った少数精鋭の服で暮らすようになり、暮らしが好転した事例を紹介します。整理収納アドバイザー・Fujinaoさん（40代）のケースです。ここでは、年間15着のワンピースをメインに生活するようになった経緯や、実感しているメリットなどについて語ります。

※ 記事の初出は2025年7月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

ものとのつき合い方を考えるなかで服を見直し

私が服の見直しを思い立ったのは約10年前。整理収納アドバイザーの勉強をして、手始めに自宅を片付け始めた頃です。当時は片付け＝ものの収納術だと思っていましたが、整理収納について学ぶなかで、片付けとは「ものとのつき合い方を見直し、適正量をもつこと」と知りました。

家じゅうのものと向き合い「これはまだ使いたいか？」「本当に必要なものなのか？」と自分に問いかける日々。服も「着たいと思えるのかどうか」を基準に取捨選択を進めていきました。

まず、クローゼットやタンスで長く眠っているだけで手が伸びない服は「もっていても着ないので必要がない服」ということで処分をすることに。次に、たまに手に取るものの結局鏡の前で脱ぎ捨てる、着用頻度が低い服も処分しました。

この頃から、クローゼットの中には「自分が本当に使っている服」だけが残るように。

その服が本当に必要かどうかのヒントは、自分の行動に隠されていると感じます。私の場合、残った服はワンピースが8割ほどを占めていました。そういえば昔からスカートが好きな女の子だったことを思い出し、原点に戻ったような気分になったのを覚えています。

ワンピース生活はメリットがたくさん

それからは、年間15着のワンピースをメインに生活しています。ワンピースは私にとって、下記のようなメリットがあります。

・上に羽織るカーディガンやストールなどの工夫で、一年中活用できる

・トップスとボトムスの組み合わせを考える必要がない

・ジャケットなど合わせるもの次第で、ビジネスからカジュアルなシーンまで対応できる

・服の系統が自然と絞られるので、アクセサリーやバッグ、アウター類も少数精鋭でOK

・かける収納ができるので、クローゼットの中が一目瞭に

もちろん、「自転車に乗るのにはあまり適さない」「ワンピースに似合うリュックがなかなか見つからない」「スポーツ用のウェアは別に用意しなくてはいけない」といったデメリットもありますが、それを考慮したうえで現在のワンピースメインの暮らしが心地よいと感じています。

大切なのは自分に合った洋服を選ぶこと

これは「ワンピースを着ましょう」というお話ではありません。大切なのは自分の好みやライフスタイルに合った洋服を選び、自分が本当に着たい服だけに囲まれて満足して暮らすことです。

そしてそのためには、自分の行動や気持ちにしっかりと目を向けて「自分はどう思うのか」と自問自答していくことが大切です。

クローゼットを整えるために重要なのは「服の数」ではありません。「自分にとって心地よい服とのつき合い方」を見つけることこそが、クローゼットも気持ちも整う第一歩になると私は考えています。