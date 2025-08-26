【秒で完成】混ぜるだけの『冷麺風そうめん』暑い日に食べたいさっぱりアレンジ！

混ぜるだけのさっぱりスープで、そうめんがあっという間に冷麺風に。

ピリッとキムチ、まろやか卵で、つるっと完食。暑い日でも食欲がわいてくる一品です！

『さっぱり冷麺風』のレシピ

材料（2人分）

そうめん……3束（約150g）

白菜キムチ……60g

ゆで卵……1個

ねぎ……10cm

〈A〉（混ぜる）

鶏ガラスープの素（顆粒）……大さじ1

酢……大さじ1

塩……小さじ1/2

しょうゆ……小さじ1

水……3カップ

練り辛子……小さじ1

作り方

（1）ねぎは長さ5cmのせん切りにし、水にさらして水けをきる。ゆで卵は横半分に切る。

（2）そうめんはたっぷりの熱湯で袋の表示どおりにゆでる。ざるに上げて湯をきり、冷水でもみ洗いして、ざるで水けをしっかりきる。

POINT

水けをきるときは、手の甲で麺をざるに押しつけるとよい。

（3）器に盛り、キムチ、ゆで卵、ねぎをのせる。〈A〉を注ぎ、練り辛子をのせる。



ゆで卵の黄身をトロトロに仕上げたい場合は、沸いた湯に卵を入れて7〜8分ゆでがベスト！

いつものそうめんも冷麺風にすれば、ぐっと新鮮。残暑が続く今こそ、大活躍まちがいなしです。

（『オレンジページ』2025年8月2日号より）