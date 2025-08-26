【秒で完成】混ぜるだけの『冷麺風そうめん』暑い日に食べたいさっぱりアレンジ！
混ぜるだけのさっぱりスープで、そうめんがあっという間に冷麺風に。
ピリッとキムチ、まろやか卵で、つるっと完食。暑い日でも食欲がわいてくる一品です！
『さっぱり冷麺風』のレシピ
材料（2人分）
そうめん……3束（約150g）
白菜キムチ……60g
ゆで卵……1個
ねぎ……10cm
〈A〉（混ぜる）
鶏ガラスープの素（顆粒）……大さじ1
酢……大さじ1
塩……小さじ1/2
しょうゆ……小さじ1
水……3カップ
練り辛子……小さじ1
作り方
（1）ねぎは長さ5cmのせん切りにし、水にさらして水けをきる。ゆで卵は横半分に切る。
（2）そうめんはたっぷりの熱湯で袋の表示どおりにゆでる。ざるに上げて湯をきり、冷水でもみ洗いして、ざるで水けをしっかりきる。
POINT
水けをきるときは、手の甲で麺をざるに押しつけるとよい。
（3）器に盛り、キムチ、ゆで卵、ねぎをのせる。〈A〉を注ぎ、練り辛子をのせる。
ゆで卵の黄身をトロトロに仕上げたい場合は、沸いた湯に卵を入れて7〜8分ゆでがベスト！
いつものそうめんも冷麺風にすれば、ぐっと新鮮。残暑が続く今こそ、大活躍まちがいなしです。