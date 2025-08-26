この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で8月26日、気象予報士の松浦祐真氏が「【早期天候情報】今週末は体温超え！9月も続く猛烈な暑さ 気象予報士解説」と題した最新動画を公開。8月25日に発表された高温に関する早期天候情報について、全国規模で詳しく解説した。松浦氏は「全国的にかなりの高温となりそうです」「久しぶりに全地方に、この高温に関する早期天候情報が発表されました」と現状の異常な暑さに警鐘を鳴らしている。



松浦氏によれば、今回の高温の主な要因は強い亜熱帯高気圧に加え、「海面水温が非常に高い状態」「9月に入ってもこの傾向は続く」といった気象環境の影響が大きいという。気圧の配置についても「西日本、東日本をすっぽりと覆う形になっていて、北日本も暖かい空気に覆われやすい」と指摘。「全国的に平均気温が基準を2度前後上回るリスクが30％以上で予想されているが、個人的には“ほぼほぼ確実に超えてくるだろう”」と強調した。



地域ごとの予想最高気温では、「沖縄は32、3度の真夏日が続く」「名古屋は31日に38度と体温超えの予想」「東京も9月2日にかけて35度以上の猛暑日が見込まれる」「熊谷は9月初旬まで37度台の予想」など、異例の高温傾向が続く見通しを伝えた。さらに、北海道についても「真夏日まではいかない予想だが、それに近いくらいの気温。北海道としては非常に高温」と述べている。



動画の締めくくりでは「全国的に非常に厳しい暑さが続くことになりそう。9月の上旬までは猛暑日が全然あるかなと思いますし、9月中旬くらいまでもその可能性はある」「まだまだ暑さ対策は必須です」と改めて注意を呼びかけ、「マニアック天気ではさらに詳しい天気解説や会員限定の特典もあるので、興味があればぜひメンバーシップもご検討ください」とアピールして締めくくっている。