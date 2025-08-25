¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×ÆÊÌÚSC¤Î19ºÐMFÍÈÀÐÎ°À¸¤¬FC¥Þ¥ë¥ä¥¹²¬ºê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ
¡¡ÆÊÌÚSC¤Ï25Æü¡¢MFÍÈÀÐÎ°À¸(19)¤¬FC¥Þ¥ë¥ä¥¹²¬ºê(JFL)¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍÈÀÐ¤Ï2024Ç¯¤ËÆÊÌÚSC¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇJ3¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMFÍÈÀÐÎ°À¸
(¤¢¤²¤¤¤·¡¦¤ë¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2006Ç¯2·î18Æü(19ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
179cm/70kg
¢£·ÐÎò
»°ÅçFC-ÆÊÌÚSCJr¥æ¡¼¥¹-ÆÊÌÚSC¥æ¡¼¥¹-ÆÊÌÚSC
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:1»î¹ç
J3¥ê¡¼¥°:5»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:3»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢FC¥Þ¥ë¥ä¥¹²¬ºê¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
