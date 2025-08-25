エバース佐々木の故郷、あまりの田舎ぶりに相方「びっくりしました」
お笑いコンビ・エバースが、8月23日に放送されたバラエティ番組「仙台市青葉区 かのおが便利軒」（仙台放送）に出演。以前、佐々木隆史（32歳）の出身地・宮城県登米市を仕事で訪れたが、相方の町田和樹（33歳）は、あまりの田舎ぶりに「びっくりしました」と語った。
番組は今回、エバースをゲストに迎え、佐々木隆史の出身地である宮城県登米市へ。エバースは昨年、「M-1グランプリ2024」で初の決勝進出ながら4位と好成績を残したほか、NHKお笑い新人大賞の大賞、ABCお笑いグランプリ優勝など、いま絶好調のコンビだ。
そんなエバース、登米に来るのは「1か月ぶり。仕事で」と、そのときもコンビで揃って訪れたそう。狩野英孝（宮城県栗原市出身）が「どうですか？ この辺」と町田（神奈川出身）にたずねると、町田は「田舎ですね（笑）」と即答、思わずパンサー・尾形貴弘（宮城県東松島市野蒜出身）も「だよね、とんでもない（笑）」と頷いた。
町田は1か月前の仕事が初めての登米だったそうで、「（あまりの田舎に）びっくりしました」とコメント。さらに「（一緒に仕事で来ていた）ほかの芸人とかも（佐々木に）『よくここで面白くなったね…』」と言っていたと明かし、尾形は「ほんとだよな（笑）。よく出てきたよ」、狩野も「ほんっとに」と大きく頷いたが、佐々木は「そんなに変わらないでしょ？」と尾形にツッコんだ。
登米は人口約7万人、仙台市から70キロ離れた宮城県北部に位置する市。岩手県との県境にある。女優・清原果耶がヒロインを務めた連続テレビ小説「おかえりモネ」（NHK）の舞台となった。
