YouTube動画『歯ぎしり&奥歯の噛み締めを解消する方法』にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子が自身の実践的なセルフケア法を伝授した。片岡氏は「夜、眠っている時に歯ぎしりしてしまう方だけでなく、日中の噛み締め癖に悩む方にもおすすめ」と語り、手軽にできる解消テクニックを紹介した。

片岡氏が推奨するのは、両手の3本指と手のひらを使って口の横の『口筋』を軽く押していく方法。「自分の手がローラーになった気持ちで、下から上にちょっと押す、戻す…これを20回ほど」「噛み筋が柔らかくなってくると、夜の緊張や昼間の噛み締め癖もだんだん減ってくる」と、自身の見解を明かした。そのうえで「ここグイグイやっちゃうと顔の筋肉傷ついたり、逆に顎関節痛につながるケースも多いので、『押したー、離したー』ぐらいの優しい気持ちで十分」と、注意点についても強調。

また片岡氏はこのセルフケアの魅力について「使うのは手だけなので、どこでもできる方法」とアピール。動画の最後には「ぜひやってみてください」と呼びかけ、歯ぎしり・噛み締めに悩む視聴者へエールを送った。

優しく押すだけで効果あり！噛み締め・歯ぎしりセルフケアのまとめ
