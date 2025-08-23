沖縄尚学は新垣有絃→末吉良丞の継投で逃げ切った

第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利し、同校初の頂点に立った。試合後、チームを支えた2年生のダブルエースに「エモが溢れすぎている……」「泣ける」とファンの心が揺さぶられた。

決勝の先発マウンドに立ったのは右腕・新垣有絃（2年）だった。初回に失点したものの、強打の日大三を相手に8回途中まで6安打1失点の好投。そして、8回2死からエースの左腕・末吉良丞（2年）が登板した。9回に失策もあってピンチを招いたが、最後は併殺に打ち取って歓喜の時を迎えた。

末吉と新垣は勝利の瞬間を噛み締めると、その後は整列や校歌斉唱、アルプスへ挨拶を行った。その後、三塁側でキャッチボールを終えた2人は、笑顔を浮かべてハグを交わし、ベンチへ戻っていった。

優勝を噛み締めた2人に「末吉新垣の抱擁でまた泣く」「2人の抱擁で涙止まりませんでした」「末吉くんと新垣くんの抱擁よすぎる Wエース！」「泣ける」「Wエース新垣くん＆末吉くんの笑顔のハグ、エモが溢れすぎている……」「めちゃくちゃいいシーンだな」とSNS上でも感動の声が広がった。（Full-Count編集部）